ثاني جولات تمهيدي المرموم.. «أمجاد» و«هياض» على قمة الإيذاع

دبي (الاتحاد)

أهدت «أمجاد» مالكها سيف سالم النايلي الشامسي التميز بحصدها لصدارة التحدي الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات، خلال تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، وذلك عبر 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بميدان المرموم، وذلك بزمن وقدره 7:47:2 دقائق.

وتمكنت «أميال» ملك محمد سلطان سعيد المالكي من قطع رحلة الكيلومترات الخمسة في زمن وقدره 7:41:2 لتظفر بالناموس الغالي للإيذاع الأبكار المهجنات، وكانت هي صاحبة التوقيت الأفضل في جميع التحديات.

وتألق «هياض» المملوك لحران راشد سيف الغفلي من خلال ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات، حيث اعتلى القمة في توقيت وقدره 7:46:6 دقائق.

وأعاد «والم» شعار مالكه محمد سلطان سعيد المالكي إلى منصات التألق والإبداع، مجدداً من خلاله تقديمه لعرض راق في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات، والذي ظفر بصدارته في زمن وقدره 7:43:4 دقائق.

وكانت الجولة انطلقت بتحديات سن اللقايا على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وذلك بمشاركة واسعة من مؤسسات هجن أبناء القبائل، وكتبت «الوثبة» أول النواميس والمخصص للقايا الأبكار المحليات، باسم مالكها مبارك سعيد سالم الزرعي وذلك بعد أن نجحت في إنهاء رحلة السباق بزمن وقدره 5:58:7 دقائق.

واحتاجت «الراسية» لحميد حران حمد بن حميدان لزمن وقدره 5:59:9 دقائق لتكسب ناموس اللقايا الأبكار المهجنات في ثاني الأشواط.

ونجح «الشارد» في الهروب بقمة ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، ليهدي الناموس إلى مالكه أحمد الحزمي قناص العامري في توقيت بلغ 6:03:2 دقائق.

وكان الانتصار من نصيب «المنتصر» لعلي سعيد سالم الزرعي صاحب الصدارة في الشوط الرابع والمخصص للقايا الجعدان المهجنات وذلك بزمن بلغ 6:00:3 دقائق.

وحققت «بلشة» لخليفه عبدالله ياعد الحميري لقب التوقيت الأفضل، بعد حصولها على ناموس سادس الأشواط للقايا الأبكار في توقيت وقدره 5:58:6 دقائق.