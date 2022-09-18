اتحاد التنس يبحث زيادة البطولات السنوية



دبي (الاتحاد)



أكد ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن أكاديميات التنس في الدولة، تقدمت بطلب تنظيم 750 بطولة منذ أواخر 2018 وحتى ديسمبر المقبل منها، ما تم تنظيمه بالفعل، على أن يتم تنظيم بعضها حسب الخطة المعتمدة، ما يعكس دور الأكاديميات في تطوير اللعبة بالإمارات.

وعقد اتحاد التنس اجتماعاً مع عدد من أكاديميات التنس الفاعلة في الدولة، لبحث سبل توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وزيادة عدد البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً.

حضر الاجتماع ناصر المرزوقي وأمير بورجي مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي للتنس عن منطقة آسيا، وممثلو 11 أكاديمية من أبوظبي ودبي يمثلون 101 أكاديمية بالدولة.

وأشاد المرزوقي بجهود الأكاديميات والتعاون المثمر لإنجاح خططه الفنية ونشر ثقافة ممارسة التنس بين أطياف المجتمع، ما أسهم في زيادة عدد ممارسي اللعبة وعدد البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً.

وقال إن أكاديميات التنس في الدولة لها دور كبير في دعم استضافة الإمارات لعدد من البطولات الدولية ومنها بطولات الشباب التصنيفية. تطرق الاجتماع إلى خاصية التسوق الإلكتروني التي وفرها الاتحاد وآلية عمل الموقع الإلكتروني، ومنها برنامج لتقديم حلول متكاملة لدعم عمل الأكاديميات سيتم إطلاقه قريباً مع تحديد مطلع 2023 لإطلاق التطبيق الخاص باتحاد التنس.

وأشاد أمير بورجي مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي بالنقلة النوعية لاتحاد الإمارات للتنس وحرصه على المشاركة في برامج الاتحاد الدولي ومنها نظام النقاط وبرنامج الاتحاد الدولي للأكاديميات الذي يعمل على تدريب المدربين واللاعبين وفقاً لأحدث البرامج الحديثة والتي تبلغ نحو 1000 برنامج.