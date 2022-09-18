الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد التنس يبحث زيادة البطولات السنوية

اتحاد التنس يبحث زيادة البطولات السنوية
18 سبتمبر 2022 16:30

 
دبي (الاتحاد)


أكد ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن أكاديميات التنس في الدولة، تقدمت بطلب تنظيم 750 بطولة منذ أواخر 2018 وحتى ديسمبر المقبل منها، ما تم تنظيمه بالفعل، على أن يتم تنظيم بعضها حسب الخطة المعتمدة، ما يعكس دور الأكاديميات في تطوير اللعبة بالإمارات.
وعقد اتحاد التنس اجتماعاً مع عدد من أكاديميات التنس الفاعلة في الدولة، لبحث سبل توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وزيادة عدد البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً. 

أخبار ذات صلة
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
ضمن مبادرة «هامة».. شركات ومؤسسات وطنية وعالمية لبناء مهارات مجندات الخدمة الوطنية

حضر الاجتماع ناصر المرزوقي وأمير بورجي مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي للتنس عن منطقة آسيا، وممثلو 11 أكاديمية من أبوظبي ودبي يمثلون 101 أكاديمية بالدولة.
وأشاد المرزوقي بجهود الأكاديميات والتعاون المثمر لإنجاح خططه الفنية ونشر ثقافة ممارسة التنس بين أطياف المجتمع، ما أسهم في زيادة عدد ممارسي اللعبة وعدد البطولات التي يتم تنظيمها سنوياً.
وقال إن أكاديميات التنس في الدولة لها دور كبير في دعم استضافة الإمارات لعدد من البطولات الدولية ومنها بطولات الشباب التصنيفية. تطرق الاجتماع إلى خاصية التسوق الإلكتروني التي وفرها الاتحاد وآلية عمل الموقع الإلكتروني، ومنها برنامج لتقديم حلول متكاملة لدعم عمل الأكاديميات سيتم إطلاقه قريباً مع تحديد مطلع 2023 لإطلاق التطبيق الخاص باتحاد التنس. 

وأشاد أمير بورجي مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي بالنقلة النوعية لاتحاد الإمارات للتنس وحرصه على المشاركة في برامج الاتحاد الدولي ومنها نظام النقاط وبرنامج الاتحاد الدولي للأكاديميات الذي يعمل على تدريب المدربين واللاعبين وفقاً لأحدث البرامج الحديثة والتي تبلغ نحو 1000 برنامج.

الإمارات
التنس
دبي
اتحاد التنس
ناصر المرزوقي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©