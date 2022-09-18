قمصان قمة الجزيرة والعين في المزاد

أوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مزاداً على قمصان لاعبي الجزيرة والعين، التي ارتداها في قمة مباريات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي عبر الرابط

https://www.matchwornshirt.com/uaeproleague .

وسيكون المزاد مفتوحاً طوال 7 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان طرفي المباراة، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومستوى فنيًا مميزًا، وحقق فيها الجزيرة الفوز على العين 2-1، ليواصل حصد العلامة الكاملة بنيل النقطة التاسعة، علماً بأن مواجهات ديربي الجزيرة والعين لطالما تميزت بالندية والإثارة والمتعة، وتبقى دائماً خالدة في ذاكرة عشاق كرة القدم الإماراتية.