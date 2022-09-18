المطيوعي والصايغ إلى «مونديال الدراجات»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب الدراجات إلى أستراليا، للمشاركة في بطولة العالم للطريق والتي تأهل إليها رسمياً محمد المطيوعي في فئة تحت 23 عاماً، وصفية الصايغ في فئة السيدات، بعدما احتلا بالنقاط المراكز المؤهلة للتواجد رسمياً في البطولة لأول مرة.

ويشارك غداً محمد المطيوعي في سباق ضد الساعة، بينما يظهر في سباق الفردي العام يوم الجمعة المقبل والذي يمتد لمسافة 169 كم، بينما تشارك صفية الصايغ في سباق الكبار يوم السبت، واستعد المطيوعي للمشاركة في بطولة العالم عن طريق خوض معسكرين خارجيين في إسبانيا وإيطاليا، فيما خاضت اللاعبة صفية الصايغ معسكراً في إيطاليا أيضاً قبل السفر إلى أستراليا واستمر لأكثر من 3 شهور.

ويأتي تأهل المطيوعي والصايغ طبقاً لترتيبهما على مستوى القارة، حيث تأهل المطيوعي بعد احتلاله المركز الـ31 على مستوى القارة برصيد 76 نقطة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ150 على القارة، بينما تأهلت صفية الصايغ بعدما احتل منتخب سيدات الإمارات «تحت 23 عاماً» المركز 41 عالمياً، ما يعني تأهلها الرسمي، كون المنتخب ضمن أول 50 منتخباً على مستوى العالم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني محمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد المطيوعي مستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة التسويق، وأحمد معيوف فني الدراجات، ومحمد المطيوعي وصفية الصايغ.