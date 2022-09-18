«سلطان الخير» يحصد لقب «ياس» للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

حصد المحمل «سلطان الخير» لعادل فاروق عبدالله الحمادي، لقب سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة.

وحصل بطل السباق الذي امتد لمسافة ثمانية أميال على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل في المركز الثاني «الصاروخ» لعمر حسين المرزوقي وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل ثالثاً «الظفرة» لعبدالله مروان عبدالله الحمادي وحصل على 25 ألف درهم، فيما كان المركز الرابع من نصيب «إقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 23 ألف درهم، واحتل المركز الخامس «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية وحصل على 21 ألف درهم، أما المركز السادس فكان من نصيب «ذيبان» لعلي طارش عتيق القبيسي وحصل على 20 ألف درهم، أما المركز السابع فحصل عليه «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي وحصل على 19500 درهم، وثامناً حل «صاروخ» لعبد العزيز محمد عبد الرحمن وحصل على 19 ألف درهم، وحل تاسعاً «شايم» لعبد الرحمن علي الحوسني وحصل على 18 ألف درهم، أما المركز العاشر فحل به «الرائد» لمحمد سعيد عتيق المهيري وحصل على 18 ألف درهم.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سالم راشد الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية.

ويعد سباق ياس هو الأول بعد العودة من الإجازة الصيفية التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وشهد السباق إقبالاً كبيراً من الشباب على المشاركة.

من جهته وجه ماجد عتيق المهيري، الشكر للمشاركين على الالتزام التام بجميع اللوائح والقوانين المنظمة للسباقات وأهمها القياسات الفنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعبر عن سعادته بالحضور الكبير للشباب في السباق، مؤكداً أن الإقبال على المشاركة يؤكد أن الفترة المتبقية في الموسم ستشهد إثارة وحماساً في مختلف السباقات.