«أيمن» يحلق بكأس زايد للخيول العربية في سردينيا

أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «أيمن» لماريا هاجمان إريكسون، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما حصد «ديليريو» لـ آل جوداني كأس الوثبة ستاليونز، واللذين أقيما، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن فعاليات النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الاهتمام بالتراث، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق محلياً وعالمياً بهدف عودة البريق للخيل العربي في العالم.

وأكد «أيمن» لماريا هاجمان إريكسون، بإشراف نفس المالكة، وقيادة أي فودا، نجوميته في كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو.

وتمكن «أيمن» المنحدر من نسل «جنرال»، والذي كان يمثل خيول السويد، من حرمان حامل اللقب في العام الماضي، ووصيفه «أمور» بقيادة أم مونتريسو، بعد صراع مثير حتى المراحل النهائية، ليتفوق عليه بفارق نصف طول، فيما جاء في المركز الثالث «بلاجويا» بقيادة الفارس أم أرأس.

وحصد «ديليريو»، بإشراف سيني كارلا، وقيادة جي أرينا، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، بمشاركة «17»، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط.

وأكد البطل المنحدر من نسل «ديفامر» حسن ترشيحه بعد أن قدم عرضاً رائعاً، ليتفوق على وصيفه «ديفينو» بقيادة ام مونكا، فيما جاء في المركز الثالث «داني» بقيادة أن مورو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.