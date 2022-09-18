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الرياضي

خيول جودلفين تتألق في كندا وأميركا

خيول جودلفين تتألق في كندا وأميركا
18 سبتمبر 2022 14:00

محمد حسن (دبي)

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واصلت خيول جودلفين انتصاراتها العالمية، وحققت «ثنائية» رائعة بمضمار وودباين في كندا، عبر كل من «مسترياس نايت» و«مودرن جيمس»، بجانب الفوز المبهر للجواد «نيشنس برايد»، بمضمار بيلمونت بأميركا.
وجاءت «ثنائية» خيول جودلفين بمضمار وودباين في كندا، بسباقي صمر ستيكس ووودباين مايل، وكلاهما من الفئة الأولى، حيث منح مهر السنتين «مسترياس نايت» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك فريق جودلفين، ومدربه الفوز الثاني على التوالي بسباق صمر ستيكس.
واكتسح ابن الفحل «دارك انجل» منافسيه، بفارق تجاوز 5 أطوال، بعد أن قدم عرضاً مدوياً في السباق الأبرز للخيول الناشئة، ليواصل عروضه القوية التي قدمها في أوروبا.
أما «مودرن جيمس» وهو أيضاً بإشراف أبلبي، وقيادة بيوك فقد فرض سيطرته على سباق وودباين مايل ستيكس، ليكمل ابن «دباوي» ثلاثية نادرة، بفوزه في سباقات الفئة الأولى، في ثلاث دول مختلفة، ويحجز تذكرة عودة إلى مهرجان بريدرز كب.
وبمضمار بيلمونت في أميركا، اكتسح مهر جودلفين «نيشنس برايد»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة فرانكي ديتوري، سباق جوكي كلوب ديربي للفئة الثالثة، في ثاني فوز على التوالي بأميركا لابن «توفيلو»، بعد فوزه بلقب ساراتوجا ديربي في أغسطس الماضي، وتفوق «نيشنس برايد»، بفارق ستة أطوال وربع الطول، على صاحب المركز الثاني «ذا جري ويزارد».

الخيول
سباق الخيول
جودلفين
مضمار بيلمونت بارك
أميركا
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