فوز الجزيرة والعين في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل الجزيرة والعين بالفوز الأول، في الدور التمهيدي، لكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتغلب «فخر أبوظبي» على حتا 3- صفر، في المجموعة الثانية، والعين على النصر 3-2 في المجموعة الأولى.

بدوره، عزز شباب الأهلي صدارته للمجموعة الثانية، بتفوقه على الوصل 3-1، وكانت الجولة الأولى شهدت فوز حتا على الوصل 3-2، وبني ياس على العين 3-2، وشباب الأهلي على الجزيرة 3-0.

وتختتم مباريات «الدور التمهيدي»، السبت المقبل بإقامة الجولة الثالثة والتي تشهد مواجهات بني ياس والنصر في المجموعة الأولى، والوصل والجزيرة، وحتا وشباب الأهلي في المجموعة الثانية.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تجرى المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.