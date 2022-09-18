شقيق بوجبا في السجن بـ«تهمة الابتزاز»

باريس (أ ف ب)

دخل ماتياس بوجبا الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الفرنسي بول بوجبا السجن ومعه أربعة أشخاص آخرون موقتاً، بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي بحسب ما أفاد مصدر مقرب من هذه القضية، وذلك بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق.

وكان ماتياس بوجبا «32 عاماً»، أقرّ أنه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات «الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية»، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن أمور كبيرة عن بطل العالم.

والأربعة الآخرون جميعهم مقربون من عائلة بوجبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاماً، واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقدّم بول بوجبا «29 عاماً» بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 يوليو، قائلاً إنه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

وأكد محامي ماتياس بوجبا، ياسين بوزرو أنه سيستأنف قرار سجن موكله، وقال لمحطة «بي إف إم تي في» الفرنسية «سنطعن في هذا القرار»، مؤكداً أن موكله لم يرتكب أي جريمة جنائية.

قال بوجبا بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 للمحققين إن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد الأشخاص إلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جيرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

واستهلت النيابة العامة الفرنسية تحقيقها في 2 سبتمبر الجاري، تعالجه بشكل مشترك وحدة مكافحة العصابات في الشرطة ووحدة الجريمة المركزية، واستُمع لعدة أشخاص من قبل الشرطة، بينهم والدة اللاعب.

وكان محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته المحامية رافاييلا بيمينتا التي خلفت الراحل مينو رايولا قالوا في بيان إن تصريحات ماتياس بوجبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف، فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوجبا.

