منتخب الجودو ينتظم في معسكر بودابست

بوظبي (الاتحاد)



انتظم منتخب الجودو في معسكره الختامي، بمقر المنتخبات الدولي التابع للاتحاد الدولي بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم، التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب في بطولة العالم، ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، بجانب المدرب فيكتور، و4 لاعبين حسب تصنيفهم العالمي، وهم طلال شيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كجم، وجرجوري عمران تحت 90 كجم، وظافر أرام تحت 90 كجم، ومحمدوف عمر فوق 100 كجم.

وتأتي المشاركة في بطولة العالم المقبلة، ضمن برنامج تحضيري طويل وافق عليه مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، في إطار استعدادات المنتخب الأول لبطولة أبوظبي جراند سلام، بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على وصول بعثة المنتخب إلى بودابست، وسير برنامج الإعداد لبطولة العالم كما خطط له، والتي ينظر لها مجلس إدارة الاتحاد بطموحات متعددة، تسبق استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام لعام 2022.