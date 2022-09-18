شباب الأهلي يعزف «لحن الخماسية» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



انفرد شباب الأهلي بصدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بحصده الفوز الثالث على التوالي، في رحلة الدفاع عن لقب الموسمين الماضيين، على حساب مضيفه الوحدة، بفوز عريض 5- صفر، في واجهة الجولة الثالثة، والتي شهدت تعثر المنافسين الآخرين على الصدارة بتعادل العين والجزيرة 1-1، والبطائح أمام ضيفه بني ياس بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي تغلب فيه النصر على خورفكان 2-1، ودبا على الوصل 1-0، وتعادل الشارقة وعجمان من دون أهداف، والظفرة واتحاد كلباء 1-1.

وضرب «الفرسان» صاحب «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، بقوة في المواجهة أمام مضيفه «العنابي» على استاد آل نهيان بخماسية نظيفة، وسجل أهداف «الضيوف» المالي شيكنا دومبيا «ثنائية» في الدقيقتين 27 و80، والبرازيلي كايو إدواردو «ثنائية» في الدقيقتين 59 و65، وسلطان البدواوي في الدقيقة 46.

ورفع شباب الأهلي متصدر الترتيب العام، رصيد أهدافه إلى 14 هدفاً، بنهاية الجولة الثالثة، ليكون أقوى هجوم في الدوري، مستفيداً من نتائجه العريضة بالفوز على الشارقة 4-0 في الجولة الأولى، ودبا 5-0 في الثانية، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في فوزه على الوحدة.

وحافظ «الفرسان» للمباراة الثالثة على التوالي على نظافة شباكه، ليكون أقوى دفاع، وهو الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في الدوري، في الوقت الذي رفع فيه المالي دومبيا مهاجم «الفرسان» رصيده الشخصي إلى 5 أهداف، في صدارة الهدافين، بالتساوي مع الكولومبي كارلوس زاباتا مهاجم الجزيرة.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1، قمة الجولة، والتي جمعت العين بضيفه الجزيرة على استاد خليفة بن زايد، وافتتح الإيفواري نيافا هيرمان التسجيل لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 12، وأدرك السوداني محمد عوض الله التعادل لـ«الزعيم» في الدقيقة 46، ليرفع كل منهما رصيده إلى 7 نقاط، حيث احتل الجزيرة «الوصافة»، وحل العين في المركز الرابع.

وفرض بني ياس بعشرة لاعبين التعادل 1-1 أمام مضيفه البطائح، ووضع سعود الأنصاري «الراقي» في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 20، وأدرك محمد مسري التعادل لـ«السماوي» في الدقيقة 70، وأكمل الأخير المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد المدافع سنان الحمادي، ورفع البطائح رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، مقابل 4 نقاط لبني ياس «التاسع».

حقق «العميد» فوزه الأول على حساب ضيفه خورفكان 2-1، وافتتح التوجولي كودجو جان التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى، كأسرع هدف في الموسم الحالي، وأدرك عمر الغافري التعادل لـ«النسور» في الدقيقة 9، قبل أن يسجل عبدالعزيز سويلم هدف النصر الثاني في الدقيقة 28، ورفع «العميد» رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، وبقي خورفكان في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وفي بقية المباريات، عمق دبا جراح ضيفه الوصل، بالفوز بهدف أحمد الخديم في الدقيقة 27، وهو الفوز الأول لـ«النواخذة» ليحصد أول ثلاث نقاط، ويتقدم إلى المركز العاشر، وبقي «الإمبراطور» الذي تكبد الخسارة الثالثة، من دون رصيد في المركز قبل الأخير، في المقابل حسم التعادل 1-1 نتيجة مباراة الظفرة واتحاد كلباء، و0-0 في مواجهة الشارقة وعجمان.

نتائج الجولة الثالثة



العين - الجزيرة 1-1

النصر - خورفكان 2-1

دبا - الوصل 1-0

الشارقة - عجمان 0-0

البطائح - بني ياس 1-1

الظفرة - اتحاد كلباء 1-1

الوحدة - شباب الأهلي 0- 5

ترتيب الصدارة



1- شباب الأهلي: 9 نقاط

2- الجزيرة: 7 نقاط

3- البطائح: 7 نقاط

4- العين: 7 نقاط





