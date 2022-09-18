العين يعبر الحصن في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



دشن العين كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بالفوز على دبا الحصن 26-20، في المباراة التي جرت بصالة البنفسج، ضمن المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم معهما الجزيرة والنصر، وانتهى الشوط الأول 14-10 لمصلحة أصحاب الأرض.

وتعد المواجهة بمثابة الظهور الأول للكرواتي نيناد مدرب العين، وأيضاً الجزائري حبيب حبة مدرب دبا الحصن، بالإضافة إلى الأجانب، الكرواتي إيفان مليص لاعب «الزعيم»، والمصري إبراهيم حسن لاعب الحصن.

وطبقاً لنظام البطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي ويلتقي أولُ المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأولُ الثانية مع ثاني الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، والبطل يشارك في كأس النخبة أحدث بطولات الرجال هذا الموسم، والذي يمثل ختام الأجندة المحلية.

من ناحية أخرى، يشارك الحكمان القاريان محمد جمعة القريشي، وخالد جمال الشامسي، في إدارة مباريات البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكؤوس لكرة اليد، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية حالياً، بمشاركة 8 أندية بما فيها الشارقة ممثل كرة اليد الإماراتية في البطولة، وتعد مشاركة الطاقم الإماراتي في البطولة بمثابة بداية لعودة مشاركات حكامنا في البطولات الخارجية.

وأقامت لجنة الحكام بالاتحاد دورة صقل للحكام بمقر الهيئة العامة للرياضة، لشرح التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، استعداداً للموسم الجديد، وشارك فيها 37 حكماً من بينهم 20 مواطناً و12 حكمة من بينهن 3 مواطنات، ومن المنتظر ترشيح طاقم إماراتي لدورة شارة الترقي الآسيوية في تايلاند خلال نوفمبر المقبل.