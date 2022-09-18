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الرياضي

ألفيش يكشف عن «المدرب المفضل»!

ألفيش يكشف عن «المدرب المفضل»!
18 سبتمبر 2022 11:05

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشف البرازيلي «المخضرم» داني ألفيش ظهير أيمن برشلونة السابق، عن أكثر المدربين الذين تأثر بهم، واستفاد من العمل تحت قيادتهم، وما قدموه له من نصائح فنية ومهارات تكتيكية، خلال مشواره الكروي الطويل والحافل بالبطولات والألقاب.
واعترف ألفيش في حديث لصحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، هو أكثر مدرب نال إعجابه وتقديره، بين كل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم خلال مسيرته الكروية الطويلة. 

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وقال: تشرفت جداً بالعمل تحت قيادة جوارديولا، وأدين له بالفضل في أمور فنية وتكتيكية كثيرة تعلمتها منه.
وكان ألفيش عمل تحت قيادة عدد من أفضل المدربين على الساحة العالمية، منهم أوناي إيمري وماسيميليانو أليجري وسكولاري وأخيراً تشافي هيرنانديز زميله السابق، لاعباً في برشلونة، إلا أنه اعترف بأن جوارديولا كان أفضلهم على الإطلاق، خاصة من الناحية التكتيكية، وأكثرهم تأثيراً عليه.
وأضاف ألفيش قائلاً: ليس عندي أدنى شك في كلامي هذا، وعندما كنت ألعب تحت قيادته في برشلونة، كنت أتعلم كل يوم درساً جديداً في كرة القدم، نعم هو من تلك النوعية، إذ بمقدوره أن يقدم شيئاً جديداً يومياً.
ويلعب ألفيش حالياً لنادي ليه بوماس المكسيكي، ويدربه أندريس ليليني، وهو مدير فني غير معروف، على عكس كل المدربين السابقين الذين تعاقبوا على تدريبه، سواء مع الأندية التي لعب لها، أو مع منتخب بلاده. وكان ألفيش استجاب لنداء صديقه تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ«البارسا» وزميله السابق في الفريق «الكتالوني»، وعاد للعب تحت قيادته وقدم أداءً جيداً وأسهم في تحسن نتائج الفريق، وتقدمه إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني «الليجا»، بعد أن كان في المركز الحادي عشر، إلا أن تشافي استغنى عنه هذا الصيف، عندما لم يعد بحاجة إليه، وبعد أن عقد صفقات ناجحة عدة خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، وإن كان النادي أقام له احتفالية كبيرة تقديراً لتاريخه الناصع مع الفريق «الكتالوني»، وتلبيته نداء العودة في توقيت حرج، كان الفريق فيه في أسوأ حالاته.
يذكر أن داني ألفيش المولود في 6 مايو 1983 «39 عاماً» لعب لأندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وساو باولو، ثم عاد مجدداً إلى برشلونة في 12 نوفمبر 2021، في صفقة مجانية حتى نهاية الموسم. وبدأ ألفيش مسيرته مع المنتخب في 2006، ولعب معه 124 مباراة دولية وسجل 8 أهداف، ولم يعلن اعتزاله اللعب الدولي رسمياً حتى الآن. ويعتبر ألفيش أكثر لاعبي العالم حصولاً على بطولات، حيث يبلغ عددها 42 لقباً.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
داني ألفيش
بيب جوارديولا
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