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العربي يتصدر «الهواة» بـ «العلامة الكاملة»

العربي يتصدر «الهواة» بـ «العلامة الكاملة»
18 سبتمبر 2022 10:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تغلب العربي على ضيفه بينونة 3-1، والإمارات على مضيفه العروبة 1-0، وفرسان هسبانيا على الفجيرة 1-0، ضمن الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت على ملاعب دبا والفجيرة والعربي على التوالي.
وتصدر العربي «دوري الهواة» بـ «العلامة الكاملة»، برصيد 6 نقاط، بفوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه بينونة، وسجل أهداف «أصحاب الأرض» فارس الجابري في الدقيقة 6، و«البديل» محمد المطروشي «47»، ودوجلاس جوميز «52»، فيما أحرز عبدالله المصري هدف بينونة الوحيد في الدقيقة 18، وبقى بينونة الذي تكبد الخسارة الثانية بعد الأولى أمام الذيد 1-3، من دون رصيد.
وحسم «البديل» عبدالله النعيمي مواجهة قمة الجولة الثانية لمصلحة فريقه الإمارات أمام مضيفه العروبة، وسجل النعيمي الهدف الوحيد في الدقيقة 78، بعدما لعب «الصقور» بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34، بعد طرد مهاجمه واندرسون كوستا، ورفع «الصقور» رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث «مؤقتاً»، مقابل 3 للعروبة «الثامن».
وقاد هدف البرازيلي كايو ريبيرو فريقه فرسان هسبانيا إلى الفوز الأول، على حساب ضيفه الفجيرة، وجاء هدف المهاجم البرازيلي في الدقيقة 92، ليهدي الصاعد الجديد أول ثلاث نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع، مقابل نقطة للفجيرة الحادي عشر.
وتختتم الجولة «الأحد» بأربع مباريات تجمع الذيد والجزيرة الحمراء، التعاون ومصفوت، الرمس ودبا الحصن، ومسافي والحمرية، فيما سيكون حتا في الراحة خلال الجولة.

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
نادي العربي
الفجيرة
الذيد
العروبة
الجزيرة الحمراء
التعاون
مصفوت
الرمس
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