السيتي وتوتنهام ينتظران أرسنال على الصدارة

وولفرهامبتون (أ ف ب)

تصدر مانشستر سيتي موقتاً ترتيب بطولة إنجلترا بفارق الأهداف عن توتنهام بفوزه الصريح على مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، في حين سحق توتنهام ضيفه ليستر سيتي 6-2 السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

ورفع كل من مانشستر وتوتنهام رصيدهما إلى 17 نقطة بانتظار مباراة أرسنال (15 نقطة) مع مضيفه وجاره برنتفورد.

على ملعب مولينو، تفنّن المهاجم النرويجي العملاق إيرلينج هالاند مجدداً بهزّ شباك الخصوم، وقاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى فوز صريح على مضيفه ولفرهامبتون واندررز 3-صفر.

وسجّل هالاند (22 عاماً) هدف «سيتيزنز» الثاني بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة، بعد أول مبكر لجاك جريليش في الدقيقة الأولى. رفع رصيده في صدارة الهدافين إلى 11 في أول سبع مباريات في الدوري بعد قدومه هذا الصيف من بروسيا دورتموند الألماني، ومجمل 14 هدفاً في 10 مباريات للفريق. وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز «بريميرليج» يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه.

وجاء هدف هالاند بعد أخير رائع في مرمى فريقه السابق دورتموند (2-1) الأربعاء، عندما قلب عليه الطاولة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً من كرة أكروباتية رائعة. ومنذ رحيله عن سالزبورج النمساوي في يناير 2020، سجل هالاند 100 هدف في 99 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

واستعاد سيتي، حامل اللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات، توازنه بعد التعادل على أرض أستون فيلا (1-1)، رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يحل على برنتفورد الأحد، علماً ان هذه المرحلة شهدت تأجيل ثلاث مباريات بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وإضراب عمال السكك الحديد، أبرزها موقعة تشيلسي مع ليفربول.

وردّ الدولي جريليش على انتقادات عدم فرض نفسه مع الفريق الأزرق السماوي، مفتتحاً التسجيل بعد 56 ثانية، إثر متابعة من قلب المنطقة لعرضية جميلة من القائد البلجيكي كيفن دي بروين، ليسجل أول أهدافه هذا الموسم.

وقال جريليش: «سيبقى الناس يتكلمون عني بسبب المبلغ الكبير الذي دفعه سيتي لشرائي، لكني لم أسجل في حياتي أهدافا باستمرار».

وأضاف: «أنا سعيد لأن مدربي دافع عني. أريد أن أشكره لأنه منحني الفرصة بعد أدائي الأربعاء».

وتلاعب هالاند مجدداً بالدفاع مطلقاً بيمناه «الضعيفة» أرضية من حدود المنطقة مرّت أرضية إلى يمين الحارس البرتغالي جوزيه سا (16).

في المقابل، عمق توتنهام من جراح ليستر سيتي الذي لم يفز حتى الآن والحق به خسارة فادحة 6-2، بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون مفتتحاً رصيده التهديفي هذا الموسم.

وتقدم ليستر مبكراً من ركلة جزاء انبرى لها صانع ألعابه البلجيكي يوري تيليمانس (6)، لكنه لم ينعم طويلاً لأن هداف توتنهام هاري كاين أدرك التعادل بعدها بدقيقتين قبل أن يضيف المدافع العملاق إريك داير الثاني (21).

ولاح الأمل لليستر بامكانية الخروج بنتيجة إيجابية عندما عادل جيمس ماديسون الأرقام 2-2 قبل نهاية الشوط الأول باربع دقائق.

بيد أن توتنهام اجهز على منافسه في الشوط الثاني بإضافة 4 أهداف بدأها لاعب وسطه الأوروجوياني رودريجو بيتانكور (47)، قبل أن يسجل سون ثلاثية في مدى 13 دقيقة (73 و84 و86) مختتماً مهرجان الاهداف.

يذكر أن ليستر مني بخسارته السادسة مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي، وبات مصير مدربه الإيرلندي الشمالي براندن روجرز مهدداً.

وحقق نيوكاسل تعادله الخامس في 7 مباريات هذا الموسم باكتفائه بنقطة أمام ضيفه بورنموث 1-1.

ولم يحقق النادي سوى انتصار وحيد منذ مطلع الموسم، أما أبرز نتيجة حققها فكانت تعادله المثير مع مانشستر سيتي 3-3.