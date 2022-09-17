«الإمارات للقدرة» تثمن دعم منصور بن زايد

أبوظبي (وام)

يعد فوز قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية في إطار النسخة السادسة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، إضافة مميزة لنجاحات وإنجازات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والتي تتواصل بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.

وتقدم مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة الإنجاز الذي حققته القرية، لتكون ضمن المتميزين والمكرمين بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرفيعة في هذا الحفل الكبير. وثمن العامري الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقرية الإمارات العالمية للقدرة، والذي جعل من القرية منصة عالمية للإبداع في مجالات سباقات القدرة كافة، ومنها المبادرات الهادفة التي تعزز من قيم الفروسية السامية في الدولة والعالم. وأضاف أن برنامج فارسات الإمارات من قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والذي نال شرف الفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.. جاء ليواكب رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، لتقدم إبداعها في المجالات كافة، ومنها رياضة القدرة ضمن منظومة فروسية الإمارات.