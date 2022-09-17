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كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو بمشاركة 185 لاعباً

الجودو يدشن الموسم المحلي في الفجيرة (من المصدر)
18 سبتمبر 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اليوم اتحاد المصارعة والجودو الموسم، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للبراعم والشباب، وذلك في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي يواصل التعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات، وتأتي البطولة في بداية نشاط الاتحاد الذي يختتم في 20 مايو 2023 بإقامة بطولة كأس رئيس الدولة للجودو للأشبال والشباب في أبوظبي.

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  • محمد بن ثعلوب
    محمد بن ثعلوب

وتتجدد بطولة كأس الاتحاد الافتتاحية بمشاركة 185 لاعباً من فئتي الشباب والبراعم، من خلال مشاركة 6 أندية، وضمت قائمة فئة الشباب 75 لاعباً، بينما ضمت فئة البراعم 110 لاعبين من أندية النصر «فئة الشباب فقط»، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، والفجيرة. وتبدأ الأدوار التمهيدية صباحاً بصالة نادي الفجيرة، فيما تبدأ الأدوار النهائية عصر نفس اليوم، وتقام مراسم التتويج بالميداليات والكؤوس اعتباراً من السادسة مساء. من جانبه، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، كافة الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد للمصارعة والجودو، متمنياً التوفيق لكافة الأندية وأن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية للمصارعة والجودو، وتوجه بالشكر إلى أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على حسن التعاون المستمر.

اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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