40 قارباً تتنافس على لقب «الشراعية 22 قدماً» بدبي

دبي (الاتحاد)

تشهد اليوم شواطئ دبي تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يأتي فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يشهد إقامة 3 جولات الأولى اليوم والثانية يوم 5 أكتوبر والثالثة في 17 ديسمبر المقبلين.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات الخاصة بانطلاق الحدث الافتتاحي، حيث يجمع السباق نحو 40 قارباً، تنقسم المنافسة بينهم على فئتين، الأولى فئة الشباب لمن هم تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 16 عاماً.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات اكتملت بشكل كبير لانطلاقة فعاليات الموسم الجديد والذي نأمل فيه أن نحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف: سباق اليوم سيكون مخصصاً لفئتي الشباب والناشئين، وكما هو معروف فإن هذا السباق يحظى بأهمية، خاصة كونه الأكاديمية التي تخرج بحارة المستقبل.