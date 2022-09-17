الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

40 قارباً تتنافس على لقب «الشراعية 22 قدماً» بدبي

40 قارباً تتنافس على لقب «الشراعية 22 قدماً» بدبي
18 سبتمبر 2022 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طرق دبي تعتمد "حزمة" من الخدمات والمبادرات التطويرية لـ "تاكسي دبي"
عيادة متنقلة للعلاج في المنازل

 تشهد اليوم شواطئ دبي تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة، مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يأتي فاتحة فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يشهد إقامة 3 جولات الأولى اليوم والثانية يوم 5 أكتوبر والثالثة في 17 ديسمبر المقبلين.
وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات الخاصة بانطلاق الحدث الافتتاحي، حيث يجمع السباق نحو 40 قارباً، تنقسم المنافسة بينهم على فئتين، الأولى فئة الشباب لمن هم تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 16 عاماً.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات اكتملت بشكل كبير لانطلاقة فعاليات الموسم الجديد والذي نأمل فيه أن نحقق نجاحاً كبيراً.
وأضاف: سباق اليوم سيكون مخصصاً لفئتي الشباب والناشئين، وكما هو معروف فإن هذا السباق يحظى بأهمية، خاصة كونه الأكاديمية التي تخرج بحارة المستقبل.

دبي
الرياضات البحرية
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©