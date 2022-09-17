الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أليجري يسخر من إقالته!

أليجري يسخر من إقالته!
17 سبتمبر 2022 20:00

تورينو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
شقيق بوجبا في السجن بـ«تهمة الابتزاز»
أليجري لا يتوقع أن يفقد وظيفته


قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي يحقق بداية موسم سيئة جداً محلياً وقارياً، أنه يتلهى بحديث بعض جماهير النادي عن إقالته من منصبه.
قال السبت ساخراً في مؤتمر صحفي في تورينو قبل حلول «بيانكونيري» ضيفاً على مونتسا الأحد في الدوري المحلي «أنا سعيد للحديث عن إقالة أليجري، لقد افتقدت كثيراً لهذا الأمر، افتقدت له لأني أتلهى».
تابع: «الجميع يرتكب الأخطاء، وأنا أوّلهم، بالتأكيد أرتكب أخطاء أكثر من الآخرين، لكن في هذه اللحظة نحن بحاجة للوضوح».
مرهقاً بالإصابات، يحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي وخسر أول مباراتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
أردف المدرب إلي قاد «السيدة العجوز» إلى لقب الدوري بين 2015 و2019: «من الطبيعي أن يتم الحكم على عملي أنا وجهازي الفني بحسب النتائج، لكني واثق وهادئ».
وعاد أليجري (55 عاماً)، مدرب ميلان السابق، العام الماضي إلى يوفنتوس وذلك بعد إقالته في 2019 إثر خروج مبكر من دوري الأبطال. في غيابه، أمضى يوفنتوس موسمين مع ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو.

أليجري
يوفنتوس
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©