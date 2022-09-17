أليجري يسخر من إقالته!

تورينو (أ ف ب)



قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي يحقق بداية موسم سيئة جداً محلياً وقارياً، أنه يتلهى بحديث بعض جماهير النادي عن إقالته من منصبه.

قال السبت ساخراً في مؤتمر صحفي في تورينو قبل حلول «بيانكونيري» ضيفاً على مونتسا الأحد في الدوري المحلي «أنا سعيد للحديث عن إقالة أليجري، لقد افتقدت كثيراً لهذا الأمر، افتقدت له لأني أتلهى».

تابع: «الجميع يرتكب الأخطاء، وأنا أوّلهم، بالتأكيد أرتكب أخطاء أكثر من الآخرين، لكن في هذه اللحظة نحن بحاجة للوضوح».

مرهقاً بالإصابات، يحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي وخسر أول مباراتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أردف المدرب إلي قاد «السيدة العجوز» إلى لقب الدوري بين 2015 و2019: «من الطبيعي أن يتم الحكم على عملي أنا وجهازي الفني بحسب النتائج، لكني واثق وهادئ».

وعاد أليجري (55 عاماً)، مدرب ميلان السابق، العام الماضي إلى يوفنتوس وذلك بعد إقالته في 2019 إثر خروج مبكر من دوري الأبطال. في غيابه، أمضى يوفنتوس موسمين مع ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو.