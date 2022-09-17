«القوس والسهم» يستعرض ترتيبات «البطولة الآسيوية»

دبي (الاتحاد)



بحث مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، ترتيبات استضافة المرحلة الثالثة من بطولة آسيا للقوس والسهم، في الشارقة من 20 إلى 25 ديسمبر المقبل بمقر نادي الثقة للمعاقين.

وناقش الاجتماع تكامل الجهود وتشارك الرؤى بين كافة القطاعات المعنية لتعزيز التميز التنظيمي في استضافة الفعاليات الدولية في الإمارات، وأهمية التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، في ظل التطور الذي تشهده اللعبة على الصعيدين الإداري والفني، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد لترسيخ الاستراتيجية الداعمة لاستدامة النهوض بها وفق أفضل الممارسات.

واستعرض راشد الشيباني الأمين العام المساعد، آخر المستجدات الخاصة بالمنتخبات التي بادرت بالتسجيل للمشاركة في البطولة، والتنسيق حول الترتيبات المقررة مع الاتحاد الآسيوي، بما يتسق مع رؤية مجلس الإدارة الرامية لتوفير جميع أسباب الدعم للحدث المرتقب، لضمان النجاح التنظيمي الذي يتواءم مع الصورة المشرفة عن الدولة في استضافة الفعاليات الدولية بأرقى المعايير المتبعة.