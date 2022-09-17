الوصل يجدد عقد فارس خليل لمدة 5 مواسم



دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة نادي الوصل لكرة القدم، تجديد عقد فارس خليل «21 عاماً»، لمدة 5 مواسم، حتى 2027، بهدف توفير الاستقرار الفني المطلوب للفريق، ودعم صفوف «الإمبراطور» بأبناء النادي المتميزين.

من جانبه قال فارس خليل، إن الثقة الغالية من إدارة النادي، تعزز من قدراتي وثقتي بنفسي وزملائي اللاعبين، وتجدد رغبتي في العطاء لهذا الكيان الكبير، وتمنحني الدافع القوي للمضي قدماً على نهج اللاعبين الذين ارتبطت مسيرتهم مع «قلعة الفهود» بإنجازات عظيمة على المستويين المحلي والقاري.

وقدم خليل شكره وتقديره، إلى الإدارة والجهازين الفني والإداري على كل الدعم الذي يحظى به خلال الفترة الماضية والحالية.

وأشار إلى أن هذه الثقة الغالية ترتبت عليها مسؤولية كبيرة في رد الدين للكيان الوصلاوي، وهو الذي نشأ وتعلم أساسيات كرة القدم في مدرسة وأكاديمية وفرق الوصل المختلفة، شاكراً جمهور «الإمبراطور» على دعمهم ومؤازرتهم للفريق، ووقوفهم الدائم إلى جانب الوصل في مختلف المحافل.

وأشار فارس خليل إلى أنه يدرك جيداً ما المطلوب منهم في هذا الموسم، وقال: نتحلى جميعاً بروح قتالية عالية، وتركيزنا منصب على مضاعفة الجهد، وتحقيق الأهداف التي وضعتها لنا الإدارة لهذا الموسم، وهي المنافسة على الألقاب، واستعادة أمجاد القلعة الذهبية وإسعاد جماهيرنا.