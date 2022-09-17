هالاند يكتب التاريخ في «البريميرليج»



وولفرهامبتون (أ ف ب)

تفنّن المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند مجدداً بهزّ شباك الخصوم، وقاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى فوز صريح على مضيفه وولفرهامبتون واندررز 3-صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجّل هالاند «22 عاماً» هدف «البلومون» الثاني، بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة، بعد أول مبكر لجاك جريليش في الدقيقة الأولى، ورفع هالاند رصيده في صدارة الهدافين إلى 11 هدفاً في أول سبع مباريات في الدوري، بعد قدومه هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الألماني، ومجمل 14 هدفاً في 10 مباريات للفريق، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز «البريميرليج» يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه.

وجاء هدف هالاند بعد أخير رائع في مرمى فريقه السابق دورتموند 2-1، عندما قلب عليه الطاولة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً من كرة أكروباتية رائعة، ومنذ رحيله عن سالزبورج النمساوي في يناير 2020، سجل هالاند 100 هدف في 99 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

واستعاد السيتي، حامل اللقب أربع مرات في آخر 5 سنوات، توازنه بعد التعادل على أرض أستون فيلا 1-1، رافعاً رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يحل على برنتفورد اليوم.