الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ثلاثية» لجودلفين في «رويال راندويك»

«ثلاثية» لجودلفين في «رويال راندويك»
17 سبتمبر 2022 22:00

 
محمد حسن (دبي)

أخبار ذات صلة
خيول جودلفين تتألق في كندا وأميركا
فان دايك تحتفظ بلقب العالم لـ«سباق ضد الساعة»


واصلت خيول جودلفين تألقها في المضامير الأسترالية، عندما حققت ثلاثية رائعة بمضمار رويال راندويك الأسترالي، قادها بجدارة المهر «أنامو» الذي انتزع لقب سباق جورج مين ستيكس لمسافة الميل، محققاً فوزه الخامس في سباقات الفئة الأولى.
وأكد «أنامو» بإشراف جيمس كمنجز، وقيادة جيمس مكدونالد، بهذا الفوز الكاسح، أنه حالياً أفضل خيول سباقات الوزن، مقابل العمر في أستراليا، كما يمنحه الفوز فرصة الترشيح للمنافسة لنيل لقب «كوكس بليت»، ضمن مهرجان «ملبورن كب»، الذي يعد أحد أرفع السباقات الأسترالية، وهو السباق الذي حل فيه وصيفاً، بفارق يقل عن رأس العام الماضي.
وهذا ثاني فوز في سباقات الفئة الأولى في عمر 4 سنوات للمهر، الذي نال بطولة خيول السنتين، ثم بطولة خيول الثلاث سنوات في أستراليا، كما أنه يعتبر أول خيل في أستراليا من 20 عاماً، يحقق الفوز بالفئة الأولى في عمر سنتين وثلاث وأربع سنوات.
وأضاف «اليجرون» الفوز الثاني لجودلفين في الأمسية، عندما انتزع لقب سباق كنجستون تاون ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، ليعود ابن «توفيلو» إلى منصة الانتصارات، بعد أن تراجع في آخر ثلاث مشاركات، بعد فوزه الأخير في أبريل الماضي بمضمار فلامنجتون.
وأكمل الثلاثية للفريق الأزرق، وللمدرب كمنجز الجواد «برجانتين» الذي ظفر بلقب سباق مورايتيس هانديكاب، على مسافة 1200 متر، ليعود ابن «ايسترن» لمنصة التتويج من جديد، بعد أن غاب عن الصدارة في مشاركته الأخيرة، والتي حقق قبلها ثلاثة انتصارات.

الخيول
سباقات الخيول
جودلفين
أستراليا
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©