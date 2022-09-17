«ثلاثية» لجودلفين في «رويال راندويك»



محمد حسن (دبي)



واصلت خيول جودلفين تألقها في المضامير الأسترالية، عندما حققت ثلاثية رائعة بمضمار رويال راندويك الأسترالي، قادها بجدارة المهر «أنامو» الذي انتزع لقب سباق جورج مين ستيكس لمسافة الميل، محققاً فوزه الخامس في سباقات الفئة الأولى.

وأكد «أنامو» بإشراف جيمس كمنجز، وقيادة جيمس مكدونالد، بهذا الفوز الكاسح، أنه حالياً أفضل خيول سباقات الوزن، مقابل العمر في أستراليا، كما يمنحه الفوز فرصة الترشيح للمنافسة لنيل لقب «كوكس بليت»، ضمن مهرجان «ملبورن كب»، الذي يعد أحد أرفع السباقات الأسترالية، وهو السباق الذي حل فيه وصيفاً، بفارق يقل عن رأس العام الماضي.

وهذا ثاني فوز في سباقات الفئة الأولى في عمر 4 سنوات للمهر، الذي نال بطولة خيول السنتين، ثم بطولة خيول الثلاث سنوات في أستراليا، كما أنه يعتبر أول خيل في أستراليا من 20 عاماً، يحقق الفوز بالفئة الأولى في عمر سنتين وثلاث وأربع سنوات.

وأضاف «اليجرون» الفوز الثاني لجودلفين في الأمسية، عندما انتزع لقب سباق كنجستون تاون ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، ليعود ابن «توفيلو» إلى منصة الانتصارات، بعد أن تراجع في آخر ثلاث مشاركات، بعد فوزه الأخير في أبريل الماضي بمضمار فلامنجتون.

وأكمل الثلاثية للفريق الأزرق، وللمدرب كمنجز الجواد «برجانتين» الذي ظفر بلقب سباق مورايتيس هانديكاب، على مسافة 1200 متر، ليعود ابن «ايسترن» لمنصة التتويج من جديد، بعد أن غاب عن الصدارة في مشاركته الأخيرة، والتي حقق قبلها ثلاثة انتصارات.