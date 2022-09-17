الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو بمشاركة 185 لاعباً

كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو بمشاركة 185 لاعباً
17 سبتمبر 2022 22:30

أبوظبي (الاتحاد)
يدشن غداً اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي الحالي 2022 - 2023، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للبراعم والشباب، وذلك في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي يواصل التعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات، وتأتي البطولة في بداية نشاط الاتحاد الذي يختتم في 20 مايو 2023 بإقامة بطولة كأس رئيس الدولة للجودو للأشبال والشباب في أبوظبي.
وتتجدد بطولة كأس الاتحاد الافتتاحية بمشاركة 185 لاعباً من فئتي الشباب والبراعم، من خلال مشاركة 6 أندية، وقد ضمت قائمة فئة الشباب 75 لاعباً، بينما ضمت فئة البراعم 110 لاعبين من أندية النصر «فئة الشباب فقط»، الشارقة الرياضي، الشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، والفجيرة.وقد أكملت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط الجودو المحلي كافة الترتيبات وفقاً للجدول الزمني للبطولة الافتتاحية، والتي سمحت بمشاركة 4 لاعبين على مستوى البراعم في الوزن الواحد، بهدف اكتشاف المواهب، وتم السماح لفئة الشباب كذلك بمشاركة 4 لاعبين في الوزن الواحد كمشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات في صفوف الأندية الأعضاء.. وحددت اللائحة الفنية أوزان الفئتين ولائحة المدربين.
وتبدأ الأدوار التمهيدية صباحاً بصالة نادي الفجيرة، فيما تبدأ الأدوار النهائية عصر نفس اليوم، وتقام مراسم التتويج بالميداليات والكؤوس اعتباراً من السادسة مساء.
من جانبه، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو، كافة الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد للمصارعة والجودو، متمنياً التوفيق لكافة الأندية وأن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية للمصارعة والجودو، وتوجه بالشكر إلى أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على حسن التعاون المستمر.

 

 

 

 

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو ينتظم في معسكر بودابست
كأس الاتحاد تدشن موسم الجودو في الفجيرة


   

اتحاد الجودو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©