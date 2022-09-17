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الرياضي

24 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر النمسا

24 لاعباً في قائمة «الأبيض» لمعسكر النمسا
17 سبتمبر 2022 17:11

دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة المنتخب الأول لكرة القدم إلى النمسا، اليوم «السبت»، لإقامة معسكر خارجي يستمر إلى 27 سبتمبر الجاري، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في البطولات المقبلة، أهمها دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، وبطولة اتحاد غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.
وضمت القائمة النهائية لـ«الأبيض» 24 لاعباً هم: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت.
وقرر الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا ضم محمد جمعة عيد لاعب شباب الأهلي إلى القائمة.
ويغيب عن المعسكر «الرباعي» ماجد حسن، الحسن صالح، فابيو دي ليما وعلي صالح بداعي الإصابة وحاجتهم للعلاج والراحة.
ويخوض «الأبيض» في النمسا مباراتين وديتين أمام باراجواي 23 سبتمبر، وفنزويلا 27 من الشهر نفسه.

المنتخب الوطني
فنزويلا
رودولفو أروابارينا
الإمارات
النمسا
باراجواي
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