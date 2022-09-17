منطقة مخصصة لمشجعي «السلة الأميركي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق «منطقة مشجعي الرابطة»، الفعالية التفاعلية المخصصة لعشّاق كرة السلة، وذلك في منارة السعديات بأبوظبي، خلال الفترة ما بين 5-9 أكتوبر المقبل، وبالتزامن مع انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022.

وتتضمن فعالية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2022، إقامة مباراتين قبل بداية الموسم، تجمعان بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب الدوري لعام 2021، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يومي الخميس 6 أكتوبر والسبت 8 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتستعرض «منطقة مشجعي الرابطة» مزيجاً متنوعاً من الموسيقى والفنون والوسائط المرتبطة بثقافة الرابطة، بما يوفر للراغبين في حضور المباريات والزوار تجربة استثنائية، وسيحظى الجمهور بفرصة التواصل مع أبرز لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من جميع أنحاء العالم، ومتابعة العروض الترفيهية للرابطة، فضلاً عن الاستمتاع بمختلف أنشطة كرة السلة وشراء السلع الخاصة بالرابطة ذات الإصدار المحدود. ويشمل البرنامج:

عروضاً يُقدمها فريق ميلووكي باكس الاستعراضي وشخصية «بانجو» الشهيرة للفريق، وأخرى من تقديم فريق الرقص لدى أتلانتا هوكس وشخصية «هاري ذا هوك» التي يشتهر بها الفريق.

عروضاً فنية حيّة يُقدمها دريبنج وبيلي كيد، المدير الإبداعي لمختبر الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، إضافة إلى جلسات حوارية وورش عمل تستضيف مجموعةً من أبرز لاعبي الرابطة الحاليين والمعتزلين وصناع المحتوى والفنانين وخبراء الترفيه من جميع أنحاء العالم.

كما يتضمن أنشطة عملية في كرة السلة، بما فيها ورشات دوري جونيور إن بي أيه للناشئين للفتيان والفتيات ومسابقة «إن بي أيه آيس باكتس» للحصول على فرصة للفوز بتذاكر المباريات.