الأنجولي أميلو بطل النسخة الثالثة من أفريقية «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الأنجولي أميلو كويسا بلقب النسخة الأفريقية الثالثة «32» من سلسلة بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بالفوز على حساب كيفين عمر من جزر القمر في النزال الرئيسي بوزن خفيف الثقيل، الذي أقيم بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وجاء فوز كويسا في أول 3 دقائق من النزال بالضربة القاضية الفنية.

وتوج عبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، البطل الأنجولي بالإضافة إلى الفائزين في النزالات الـ 13 الأخرى، وذلك في حضور صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث.

ومن جانبه، أعرب أميلو، عن سعادته بالتتويج في أبوظبي بلقب النسخة، مؤكداً أن النزال الرئيسي كان صعباً وحماسياً، وأنه سيواصل العمل للعودة مجدداً إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المزيد من البطولات، وأضاف: «أشكر كافة القائمين على هذا الحدث العالمي الذي نظم باحترافية شديدة واهتمام كبير من قبل المسؤولين ما يعني أننا أمام بطولة عالمية».

وفي بقية النزالات فاز المغربي بدرالدين دياني على منافسه الأنجولي شدو اسبرانزا في وزن المتوسط، بالاستلام في الجولة الثانية بعد فاصل من اللكمات المتتالية، وحقق الكاميروني جواريس ديا فوزاً جديداً في البطولة، بتغلبه على سليفستر تشيفنبو من زيمبابوي في وزن الريشة، وفاز الكونجولي برنس عون على منافسه الجنوب أفريقي ثياني مانديلا في وزن الثقيل بإجماع الحكام.

وحقق العاجي إيمانويل جنازي فوزاً مستحقاً على منافسه الكاميروني ماكسويل نانا في وزن الثقيل بالضربة القاضية، وفي نزال السيدات تفوقت الجزائرية نورا كورنلي على منافستها المغربية أسماء أباش، بعد السيطرة شبه كاملة على النزال.

أكد فؤاد درويش، أن البطولة تواصل نجاحها من نسخة إلى أخرى بفضل الدعم والاهتمام الكبير، خاصة وأن تنظيمها على أعلى مستوى ويجذب نخبة المقاتلين من جميع أنحاء العالم.

وأشار درويش إلى أن منافسات اليوم الأول والذي أقيمت من خلاله النسخة الأفريقية، كان حماسياً على كل المستويات بحضور جماهيري لافت، مبيناً أن البطولة غامرت ومنحت الفرصة لعدد من المواهب الجديدة مع بعض المقاتلين البارزين في القارة السمراء وكسبت الرهان.

وتابع: «سنواصل العمل من أجل استقطاب أفضل الأبطال والمقاتلين من جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة دعماً للبطولة التي أصبحت تلقى التأثير الإعلامي على مستوى العالم، وكذلك على المستوى المحلي والمنطقة بفضل قوة المنافسات وتطورها من نسخة إلى أخرى».