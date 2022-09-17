«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تتوج أنس جابر شخصية العام الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، وذلك ضمن مراسم حفل استثنائي شهده قصر الإمارات في أبوظبي.

وتعد الجائزة هي الأولى من نوعها في المنطقة والهادفة بشكل رئيسي إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، ليكون الحدث بمثابة عيد للمرأة الرياضية العربية واحتفاء بإنجازاتها.

وتجسد الجائزة منذ انطلاقتها الأولى رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية على المستويين المحلي والدولي.

وتسلم الجائزة تسع فائزات وفائزين، حيث حصدت جيانا فاروق محمود من مصر جائزة أفضل امرأة رياضية عربية، وعن فئة أفضل رياضية إماراتية فازت شما يوسف الكلباني، وتقلدت هنا أحمد جودة من مصر جائزة أفضل رياضية ناشئة، بينما نالت المصرية رحاب أحمد رضوان جائزة أفضل رياضية بارالمبية، في حين حاز فارس العساف على جائزة أفضل مدرب، وكانت جائزة أفضل إعلامي رياضي من نصيب عزيزة نايت سي بها، أما عن فئة برامج تنمية الناشئات فقد ذهبت الجائزة إلى اتحاد كرة القدم النسائي الأردني، وحقق الاتحاد المصري لرفع الأثقال جائزة أفضل فريق، وحظيت قرية الإمارات الدولية للقدرة بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

ونالت الرياضية التونسية أُنْس جابر جائزة شخصية العام الرياضية على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن المستويين الفردي والجماعي، في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وأصحاب الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700.000 درهم إماراتي.

وأعربت مريم المنصوري ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن فخرها وسعادتها لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بنسختها السادسة، حيث شهد الحفل لحظات تاريخية لا تنسى أظهرت جوهر العمل الجاد والمثمر لفريق العمل المتميز في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، من أجل إنجاح مراسم حفل توزيع الجوائز للفائزين من الإمارات والوطن العربي.

وأشارت المنصوري بقولها: شهدت فئات الجائزة تنافساً قوياً على مدار الأشهر الماضية، مما يبرهن على ما تملكه المرأة الرياضية العربية من موهبة وإرادة وطموح وتطور. ونأمل أن نرى باستمرار النساء العربيات يتقلدن مراتب الصدارة في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وستساهم هذه الجائزة في ولادة إنجازات جديدة في مسيرة المرأة الرياضية العربية.

وحضر حفل توزيع جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ممثلون عن عدد من الجهات الرسمية والحكومية والاتحادات الرياضية من الإمارات والدول العربية والأندية الرياضية،

وتوجهت اللجنة المنظمة بجزيل الشكر لجميع الرعاة والشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث الكبير مثل: ديوان الرئاسة ومركز أبوظبي للصحة العامة الشركاء الاستراتيجيين، دولفين للطاقة والاتحاد للقطارات الشركاء البلاتينيين، وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، وجمعية أبوظبي التعاونية الشريك الداعم.