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الرياضي

بنزيمة يغيب عن الديربي

بنزيمة يغيب عن الديربي
17 سبتمبر 2022 16:39

مدريد (أ ف ب)

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يغيب المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة عن قمة الدوري الإسباني في كرة القدم الأحد، بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، بحسب ما أكّد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وغاب المهاجم المخضرم البالغ 34 عاماً عن آخر مباراتين للفريق الملكي، لإصابة بفخذه وكان يأمل التعافي، لكنه لم يتدرب مع الفريق السبت.
قال أنشيلوتي السبت في مؤتمر صحفي عشية المباراة على ملعب خصمه واندا متروبوليتانو: "لن يتمكن بنزيمة من اللحاق بالمباراة. بدأ بالعمل فردياً. سيبقى هنا في فترة التوقف الدولية ليكون جاهزاً بعد استئناف الليجا".
ولم يرغب المدرب الدخول بجدلية احتفال مهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، والتي اعتبرها البعض غير لائقة "لست والده، لست شقيقه، أنا مجرد مدربه". تابع "يمارس كرة القدم بفرح يمتلكه".
وكان انتقاد فينيسيوس جونيور من وكيل لاعبين إسباني في برنامج تلفزيوني شهر، وصف ما يقوم به بعد الاحتفال برقصة القرد، اثار سخط الكثيرين في البرازيل.
ويتصدر ريال الترتيب بـ15 نقطة كاملة من خمس مباريات، فيما يحتل أتلتيكو المركز السابع بعشر نقاط.
وفي الطرف المقبل، يعود الحارس السلوفيني يان أوبلاك من الإصابة، بعد غيابه عن الفوز الأخير على سلتا فيجو 4-1 والخسارة بهدفين أمام بايرن ليفرزكوزن الألماني الثلاثاء دوري أبطال أوروبا.
وأكّد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أن السلوفيني جاهز للعب، وقال أن فريقه قادر على إحباط خصومه الذين فازوا بمبارياتهم الثماني في مختلف المسابقات.
قال لاعب الوسط السابق "من الهام دوماً كيف تصل إلى المباريات والديربيات الكبرى، لكن لحظة تبدأ المباراة تصبح القصة مختلفة.. لهذا السبب هذه اللعبة مسلية".

 

ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
كريم بنزيمة
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