«العميد» بطل كأس الاتحاد للطاولة



معتصم عبدالله (دبي)



تُوج النصر بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الطاولة، والذي دشن مسابقات الموسم الجديد، بعد تفوقه في النهائي على الشارقة 3-1، حيث جرت مراسم تتويج «العميد»، بحضور حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وعبدالرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة المدير المالي.

وشهدت كأس الاتحاد تغييرات جذرية على نظام المسابقة، بمشاركة 5 أندية، و5 من فرق الأكاديميات المسجلة، وضمت قائمة المشاركين أندية النصر، الشارقة، الوصل، شباب الأهلي، والعروبة، والأكاديميات ممثلة في الوصل، أبوظبي، RSA، والشارقة 1، والشارقة 2.

واستهدف التعديل الجديد على نظام المسابقة، توسيع فرص المشاركة للجاليات والمقيمين في مسابقات الاتحاد الرسمية، الأمر الذي يمنح الأندية بدورها فرصاً أوسع في استقطاب المواهب من اللاعبين الواعدين، ويسهم أيضاً في ترابط المجتمع بتوسيع قاعدة المشاركة.

من جانبه، ثمن محمد عبدالرحيم فريدوني عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، البداية المثالية لفريق الطاولة بالنادي للموسم الجديد، في أعقاب قرار الاعتماد على «الوجوه الشابة»، وضخ دماء جديدة على الفرق التي تمثل «العميد» في اللعبة، وقال «سعداء بالبداية المثالية بالتتويج بأول ألقاب الموسم، ونتطلع إلى أن يكون الفوز بكأس الاتحاد حافزاً لبقية المشاركات على مستوى منافسات الفرق والفردي والزوجي».