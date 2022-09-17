الفردان يكسر الصيام بعد 6 أشهر!



فيصل النقبي (كلباء)



عاد حبيب الفردان إلى هوايته في تسجيل الأهداف بعد غياب، ليسهم من «مقعد البدلاء»، في فوز «النمور» على الظفرة بهدفين، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أحرز الهدف الأول، وصنع الثاني، رغم الدفع به في الشوط الثاني.

ومن المفارقات أن الفردان كسر صيامه في شباك الفريق نفسه الذي سجل فيه آخر أهدافه، قبل 6 أشهر، عندما سجل هدفين في مرمى «الفارس»، في اللقاء الذي أقيم 9 مارس بالملعب نفسه، ومنذ ذلك الوقت تعرض الفردان لإصابة حرمته من اللعب والتسجيل.

وشهدت الدقيقة 61 مشاركة الفردان، وبعد 11 دقيقة أحرز الهدف الأول، قبل أن يصنع الثاني للهولندي برايان راميريز، ليسهم في وصول الفريق إلى «النقطة السادسة» هذا الموسم.

وسبق للفردان أن دافع عن ألوان الوصل والنصر وشباب الأهلي، وارتداء قميص «النمور» يعد «التجربة الرابعة»، وسجل مع الفريق 5 أهداف ليرفع حصاده إلى 44 هدفاً بالدوري، كما انضم إلى المنتخب الأول عبر بوابة اتحاد كلباء.

