الجولة الثالثة.. «قفزات» و«منحدرات»!



عمرو عبيد (القاهرة)



شهدت الجولات الثلاث الأولى من «دورينا» تقلبات واسعة في ترتيب أغلب الفرق، بعد نتائج غير متوقعة للبعض وأخرى منطقية، وحملت الجولة الثالثة بعض «القفزات» و«المنحدرات» في هذا الصدد، أبرزها من نصيب «النمور» الذي حقّق أفضل معدلات الصعود بتجاوز 4 مقاعد دفعة واحدة، ليحتل المركز الرابع بدلاً من الثامن حاصداً 6 نقاط من انتصارين متتاليين رغم البداية «الصادمة» بالهزيمة أمام «الراقي» في الافتتاح!

منحت النقاط الست «الراقي» بداية رائعة في ظهوره الأول بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث قفز 3 خطوات نحو القمة بعد نهاية الجولة، ليغادر المرتبة السادسة، ويقتحم «مُربع الذهب»، ليستقر في المقعد الثالث بفارق الأهداف عن «النمور» وكذلك «الفرسان» الذي صعد بقفزتين هو الآخر نحو المركز الخامس ليعود إلى «بؤرة المنافسة».

وتعرّض «الزعيم» لـ«الهبوط الحاد» الأكثر عنفاً على الإطلاق خلال هذه الجولة، حيث تقهقر 5 مراكز ليصل إلى المقعد الثامن، بعدما كان «ثالثاً» عقب انتهاء الجولة السابقة، ويبدو أن رقم 5 «السلبي» يُطارد العين الآن لأنه يُمثّل فارق النقاط بين رصيده الحالي وأصحاب قمة جدول الترتيب.

واتفقت 3 فرق على التراجع «خطوتين» لكل منها، حيث غادر «العميد» المربع الذهبي متوجهاً إلى المركز السادس، في حين عاد «الإمبراطور» إلى المرتبة السابعة بدلاً من الخامسة، وكلاهما اكتفى بنقطة التعادل أمام «النسور» و«النواخذة» على الترتيب، بينما خسر «الفارس» في هذه الجولة وغادر المركز 12 نحو الـ14 «الأخير».

«الثبات» كان من نصيب 6 فرق، لكن بتباين النتائج والأوضاع، حيث فاز «الملك» و«فخر أبوظبي» ليحافظا على ترتيبهما فوق القمة بالمركزين الأول والثاني على ترتيبهما، في حين خسر الثلاثي «السماوي» و«العنابي» و«البرتقالي»، ليتجمد كل منهم في موقعه بالمراكز 9 و10 و11، بينما تعادل «النسور» وبقي في المرتبة 13 مثلما كان.

منذ انطلاقة الموسم الحالي، لم يعرف دورينا «قفزات واسعة» مثلما التي قام بها «الفرسان» و«النمور» بالرقم 9، حيث انطلق شباب الأهلي من القاعدة 14 نحو المرتبة الخامسة في حين فعلها اتحاد كلباء بذات القياس من المركز 13 إلى الرابع.

وعلى الجانب الآخر كان «أصحاب السعادة» و«السماوي» الأكثر سقوطاً بفارق 5 محطات أبعدت الوحدة إلى المركز العاشر بعد الخامس والتاسع لبني ياس بعد الرابع.