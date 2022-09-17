خربين على طريقة هالاند!

رضا سليم (دبي)



سجل عمر خربين مهاجم شباب الأهلي هدفه الأول هذا الموسم بمرمى الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بفوز «الفرسان» 2-1، إلا أن خربين رفض الاحتفال مع زملائه بالهدف، احتراماً لفريقه السابق، خاصة أنه انتقل إلى «الفرسان» لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاء تصرف خربين مشابهاً لما قام به النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي رفض الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هالاند هدف السيتي الثاني والفوز في الدقيقة 84، ولم يحتفل ورفع يده لزملائه للتأكيد على أنه يرفض الاحتفال وهو ما فعله خربين.

وانضم خربين إلى الوحدة قادماً من الهلال السعودي في يناير 2021، وسجل معه 8 أهداف في نصف موسم، وفي الموسم الماضي سجل 15 هدفاً، وسبق له اللعب للظفرة لمدة موسمين، حيث سجل 9 أهداف في 12 مباراة، خلال موسم 2015-2016، و8 أهداف في 14 مباراة خلال موسم 2016-2017، ووصل عدد أهدافه حتى الآن إلى 41 هدفاً في 5601 دقيقة خلال 63 مباراة مع 3 أندية.

وسبق أن لعب خربين مع الهلال لمدة 5 مواسم منتصف موسم 2016-2017 إلى منتصف موسم 2020-2021، ولعب خلال هذه الفترة مع بيراميدز المصري لمدة نصف موسم 2018-2019 على سبيل الإعارة.

فاز مع الهلال بلقب الدوري السعودي 3 مرات أعوام 2017 و2018 و2020، والكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودي 2018، وحصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

كانت بدايته مع الوحدة السوري «2009-2013»، انتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي «2013-2015»، ثم مواطنه الميناء «2015-2016»، ومنه إلى الظفرة.