5 أسرار من «ديربي مدريد»!



مدريد (الاتحاد)

التنافس في العاصمة مدريد شيء مثير ورائع، في مدينة تضم اثنين من أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم الإسبانية والأوروبية، هناك الكثير من العراقة في «ديربي مدريد» غداً، في الدوري الإسباني لكرة القدم، ولكن يوجد 5 أشياء ربما لا تعرفها عن «الديربي».

تأسيس أتلتيكو «رد فعل» على الريال



حضرت مجموعة من طلاب الباسك الذين يعيشون في مدريد أول نهائي لكأس الملك في عام 1903 بين بلباو أتلتيك كلوب ونادي مدريد أف سي، الفريق الذي سيصبح بعد ذلك ريال مدريد، لم يعجبهم الطريقة التي لعب بها نادي مدريد، وبعد 18 يوماً قاموا بتأسيس فرع تابع لأتلتيك ومقره مدريد، والذي أصبح فيما بعد أتلتيكو مدريد.

المعاناة 14 عاماً

بين عامي 1999 و2013، عانى أتلتيكو مدريد من جحيم «الديربي»، لم يحقق الفوز في 25 لقاءً أمام ريال مدريد، إلى أن أسهم وصول دييجو سيميوني في تغيير مصيرهم في النهاية، وبعد ذلك تغير ميزان «الديربي» لـ «روخي بلانكوس» الذي حقق الفوز في 10 من 33 «لقاء ديربي» أقيم منذ ذلك الحين، بينما تعادل أيضاً في 11 وخسر 12 «جميع المسابقات»، السجل في الدوري الإسباني هو 5 انتصارات و5 هزائم في

«18 ديربي».

تقليد الاحتفال في النافورة

خلال السبعينيات، بدأ تقليد الاحتفال بالألقاب مع «مشجعي فريقك» في مواقع معينة في المدينة بالظهور في كرة القدم الإسبانية، ظهرت نافورة سيبيليس، الواقعة في قلب مدريد، لتكون نقطة التقاء مثالية لهؤلاء المشجعين، ورغم ارتباطها الوثيق بريال مدريد في الوقت الحالي، إلا أن مشجعي أتليتي بدأوا في إقامة احتفالاتهم هناك، بعد الفوز بلقب «الليجا» عام 1977.

مع مرور الوقت، بدأ المشجعون الآخرون في تقليدهم، وأصبحت نقطة التقاء المشجعين في المدينة للفوز باللقب، وطوال الثمانينات، احتفل مشجعو ريال مدريد بانتصارات جيل كوينتا ديل بويتري الشهير هناك. بحلول الوقت الذي فاز فيه أتلتيكو بلقب آخر في عام 1991 - كأس الملك - أصبحت سيبيليس مرتبطة بشكل وثيق مع ريال مدريد، لدرجة أن جماهير أتلتيكو قرروا نقل احتفالاتهم على بعد 600 متر أسفل شارع باسيو دي لا كاستيانا بالمدينة إلى نافورة نبتون.

المباراة الأكثر أهمية من «الكلاسيكو»

الغريم الأزلي لريال مدريد هو برشلونة، لكن «ديربي» مدريد كان مباراة أكبر في العقدين الأولين، بعد انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1939، كما قال العظيم ألفريدو دي ستيفانو ذات مرة: «انسوا برشلونة.. الفريق الذي يمكن أن يحبطنا هو أتلتيكو».

9 انتصارات في «البرنابيو»



ملعب سانتياغو برنابيو في ريال مدريد، هو بشكل ممتع، مكان خاص لعشاق أتلتيكو مدريد، فقد فاز بلقب كأس الملك في 10 مناسبات، مع تسعة من تلك النجاحات الرائعة تحققت في ملعب غريمه اللدود. من بين 10 انتصارات في نهائي الكأس، فقط انتصار 1996 ضد برشلونة أقيم على أرض مختلفة: ملعب لا روماريدا لريال سرقسطة.