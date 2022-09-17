«أبو زهير» نجم «الجماهير» في زعبيل



مراد المصري (دبي)



عاش المشجع العُماني صقر المزروعي، سائق الحافلة المدرسية، يوماً لا ينسى في ملعب زعبيل، عندما حرصت إدارة الوصل على دعوته لحضور مباراة الفريق أمام دبا، تقديراً لوفائه وعشقه لـ«القلعة الصفراء» منذ 47 عاماً.

المشجع المعروف باسم «أبو زهير»، حيث أطلق على ابنه الأكبر اسم زهير بخيت نجم الوصل التاريخي السابق، نال استقبالاً دافئاً من الجماهير التي رحبت به وجعلته يشعر وكأنه «النجم»، فيما استقبله على أرض الملعب زهير بخيت بنفسه ليكرمه تقديراً له.

المزروعي انتشر له مقطع فيديو مؤخراً، وهو يتحدث عن عشقه الكبير للوصل، لتتحقق الأمنية بدعوته وجعله يعيش أمسية خاصة للغاية.