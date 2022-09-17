الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبو زهير» نجم «الجماهير» في زعبيل

«أبو زهير» نجم «الجماهير» في زعبيل
17 سبتمبر 2022 13:30

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«الاستحواذ الأقل» أسلوب الكبار في «أدنوك للمحترفين»!
الشامسي: تشانكالاي «درس» للأندية في «الفحص الانضباطي»!


عاش المشجع العُماني صقر المزروعي، سائق الحافلة المدرسية، يوماً لا ينسى في ملعب زعبيل، عندما حرصت إدارة الوصل على دعوته لحضور مباراة الفريق أمام دبا، تقديراً لوفائه وعشقه لـ«القلعة الصفراء» منذ 47 عاماً.
المشجع المعروف باسم «أبو زهير»، حيث أطلق على ابنه الأكبر اسم زهير بخيت نجم الوصل التاريخي السابق، نال استقبالاً دافئاً من الجماهير التي رحبت به وجعلته يشعر وكأنه «النجم»، فيما استقبله على أرض الملعب زهير بخيت بنفسه ليكرمه تقديراً له.
المزروعي انتشر له مقطع فيديو مؤخراً، وهو يتحدث عن عشقه الكبير للوصل، لتتحقق الأمنية بدعوته وجعله يعيش أمسية خاصة للغاية.

دوري أدنوك للمحترفين
عمان
الوصل
دبا الفجيرة
زهير بخيت
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©