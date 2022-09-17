«الرباعي» يتألق بـ«القاسم المشترك»



معتصم عبد الله (دبي)



تشارك الرباعي علي مبخوت هداف الجزيرة، والبرازيلي إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، والتونسي فراس بالعربي لاعب عجمان، وحبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء، الأفضلية في الجولة الثالثة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بالتميز في صناعة الأهداف وتسجيلها خلال الجولة التي شهدت تسجيل 16 هدفاً.

وفرض مبخوت «الهداف التاريخي» للدوري نجوميته على قمة الجولة في مواجهة «فخر أبوظبي» أمام ضيفه «الزعيم»، بعدما أسهم بشكل فعال في نتيجة الفوز المستحق 2-1، حيث أهدى زميله عبدالله رمضان كرة الهدف الأول من تمريرة بـ«الكعب» في الدقيقة 19، قبل أن يعود ويسجل «بالتخصص» هدف الفوز في الدقيقة 52.

وسار البرازيلي المقيم إيجور جيسوس، المهاجم المقيم لشباب الأهلي على خطى مبخوت في القمة الثانية في الجولة، والتي جمعت «الفرسان» بضيفه الوحدة، وأهدى إيجور كرة الهدف الأول في المباراة لزميله السوري عمر خربين في الدقيقة 15، قبل أن يعود ويسجل هدف الحسم من رأسية في الدقيقة 51 من المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 2-1.

وأكد حبيب الفردان لاعب وسط اتحاد كلباء، على نجاعته التهديفية في المواجهات أمام الظفرة بالذات، وافتتح الفردان الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني، التسجيل لـ«النمور» في الدقيقة 72، وهو الهدف الرابع لحبيب بقميص اتحاد كلباء جميعها في مرمى الظفرة، قبل أن يعود ويهدي كرة الهدف الثاني من تمريرة استغلها بنجاح الأرجنتيني المقيم راميريز في الدقيقة 75.

ولم يشفع تألق التونسي فراس بالعربي مهاجم عجمان في تجنب فريقه الخسارة أمام الشارقة المتصدر 2-3، وأدرك بالعربي التعادل لفريقه في الدقيقة 47، ليعود ويمنح زميله المهاجم بريستيج مبونجو فرصة تسجيل الهدف الأول في مشواره مع «البرتقالي» في الدقيقة 48.



علي مبخوت «الجزيرة»

الدقيقة 19: صناعة هدف سجله عبدالله رمضان

الدقيقة 52: تسجيل الهدف الثاني أمام العين

حبيب الفردان «اتحاد كلباء»

الدقيقة 72: تسجيل الهدف الأول أمام الظفرة

الدقيقة 75: صناعة هدف سجله برايان راميريز

إيجور جيسوس «شباب الأهلي»

الدقيقة 15: صناعة هدف سجله عمر خربين

الدقيقة 51: تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام الوحدة

فراس بالعربي «عجمان»

الدقيقة 47: تسجيل هدف أمام الشارقة

الدقيقة 48: صناعة هدف سجله بريستيج مبونجو