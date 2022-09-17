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الرياضي

«الرأس الذهبية».. 25% من أهداف «الثالثة»

«الرأس الذهبية».. 25% من أهداف «الثالثة»
17 سبتمبر 2022 11:44

 
معتصم عبد الله (دبي)

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شهدت الجولة الثالثة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، تسجيل 4 أهداف رأسية، بما نسبته «25%» من الأهداف الـ16، والتي حسمت نتيجة 6 مواجهات، باستثناء التعادل السلبي في مباراة خورفكان أمام ضيفه النصر، ليكون أول تعادل سلبي في الموسم الحالي 2022- 2023.
وجاءت أهداف «الرأس الذهبية» بواسطة المتخصص لابا كودجو مهاجم العين، الذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام مضيفه الجزيرة 1-2، مستفيداً من ركنية، وعززت الرأسية في شباك «فخر أبوظبي» من صدارة لابا لقائمة أصحاب «الرأس الذهبية» في الموسم الحالي برصيد 3 أهداف.
وافتتح خالد عبدالله مدافع دبا التسجيل لفريقه أمام مضيفه الوصل من كرة رأسية في الدقيقة 56، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل بواسطة فابيو ليما من علامة الجزاء في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي حسمت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وعوض الإسباني ألكاسير مهاجم الشارقة ضربة جزاء نفذها لفريقه في الدقيقة 72، وتصدى لها الحارس علي الحوسني، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة ذاتها بكرة رأسية، مستفيداً من الركنية التي نفذها البوسني ميراليم بيانيتش.
ومنحت رأسية البرازيلي المقيم إيجور جيسوس، مهاجم شباب الأهلي فريقه نقاط الفوز الثلاث أمام ضيفه الوحدة 2-1، وسجل إيجور الهدف الثاني لفريقه برأسية ذكية في الدقيقة 51 مستفيداً من عرضية المدافع بدر ناصر.

 

دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
العين
الجزيرة
دبا الفجيرة
الوصل
فابيو ليما
باكو الكاسير
الشارقة
عجمان
شباب الأهلي
الوحدة
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