الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ثلاثي «الإمارة الباسمة» بين «رباعي الصدارة»

ثلاثي «الإمارة الباسمة» بين «رباعي الصدارة»
17 سبتمبر 2022 10:54

 
معتصم عبد الله (دبي)


نجح ثلاثي «الإمارة الباسمة» الشارقة، البطائح، واتحاد كلباء على التوالي في الوجود ضمن «رباعي المقدمة» في «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة الثالثة»، في ظل صدارة «الملك» لترتيب الدوري بـ«العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام منافسه الجزيرة، فيما حل «الراقي» ثالثاً في الترتيب وله 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام «النمور» الرابع بالرصيد ذاته من النقاط.
واستحق ثلاثي «الإمارة الباسمة» صدارة مشهد الانطلاقة، عطفاً على النتائج الإيجابية للشارقة المتصدر، والعائد بفوز ثمين في «الجولة الثالثة»، من ملعب مضيفه عجمان 3-2، في الوقت الذي واصل فيه البطائح لعب دور «الحصان الأسود» في الموسم بحصده فوزه الثاني «خارج القواعد» أمام مضيفه بني ياس 1-0 بعد الأول 2-0 أمام اتحاد كلباء في الجولة الأولى، مقابل خسارة واحدة في «الجولة الثانية» أمام الوصل 1-2.
بدوره، عوض اتحاد كلباء سريعاً الانطلاقة السلبية في الجولة الأولى، بالخسارة أمام البطائح 0-2، ليعود ويحقق فوزين على التوالي، الأول أمام مضيفه الوحدة بهدف في «الجولة الثانية»، قبل أن يتخطى عقبة ضيفه الظفرة بثنائية نظيفة.

 

أخبار ذات صلة
«الاستحواذ الأقل» أسلوب الكبار في «أدنوك للمحترفين»!
الشامسي: تشانكالاي «درس» للأندية في «الفحص الانضباطي»!

ترتيب فرق الصدارة


1- الشارقة «9 نقاط»
2- الجزيرة «6 نقاط»
3- البطائح «6 نقاط»
4- اتحاد كلباء «6 نقاط»

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
البطائح
اتحاد كلباء
الجزيرة
آخر الأخبار
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
عربي ودولي
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر
اليوم 15:51
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
عربي ودولي
بوتين يحضّ قرغيزستان وطاجيكستان على تجنّب التصعيد
اليوم 15:50
الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
عربي ودولي
الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©