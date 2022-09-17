ثلاثي «الإمارة الباسمة» بين «رباعي الصدارة»



معتصم عبد الله (دبي)



نجح ثلاثي «الإمارة الباسمة» الشارقة، البطائح، واتحاد كلباء على التوالي في الوجود ضمن «رباعي المقدمة» في «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية «الجولة الثالثة»، في ظل صدارة «الملك» لترتيب الدوري بـ«العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام منافسه الجزيرة، فيما حل «الراقي» ثالثاً في الترتيب وله 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام «النمور» الرابع بالرصيد ذاته من النقاط.

واستحق ثلاثي «الإمارة الباسمة» صدارة مشهد الانطلاقة، عطفاً على النتائج الإيجابية للشارقة المتصدر، والعائد بفوز ثمين في «الجولة الثالثة»، من ملعب مضيفه عجمان 3-2، في الوقت الذي واصل فيه البطائح لعب دور «الحصان الأسود» في الموسم بحصده فوزه الثاني «خارج القواعد» أمام مضيفه بني ياس 1-0 بعد الأول 2-0 أمام اتحاد كلباء في الجولة الأولى، مقابل خسارة واحدة في «الجولة الثانية» أمام الوصل 1-2.

بدوره، عوض اتحاد كلباء سريعاً الانطلاقة السلبية في الجولة الأولى، بالخسارة أمام البطائح 0-2، ليعود ويحقق فوزين على التوالي، الأول أمام مضيفه الوحدة بهدف في «الجولة الثانية»، قبل أن يتخطى عقبة ضيفه الظفرة بثنائية نظيفة.

ترتيب فرق الصدارة



1- الشارقة «9 نقاط»

2- الجزيرة «6 نقاط»

3- البطائح «6 نقاط»

4- اتحاد كلباء «6 نقاط»