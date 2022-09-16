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«الفرسان» يفك عقدة «العنابي»

«الفرسان» يفك عقدة «العنابي»
16 سبتمبر 2022 22:42

 
علي معالي (دبي)

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وصل شباب الأهلي إلى «النقطة السادسة»، بعد الفوز على الوحدة 2-1، في ختام الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتكون المباراة بمثابة «فك العقدة» لـ «الفرسان» الذي لم يسبق له التفوق على «العنابي» في آخر 8 مباريات بالدوري. 
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، ونجح شباب الأهلي في ترجيح كفته خلال الشوط الثاني، لتضع الخسارة الوحدة في «موقف حرج» مع بداية الموسم، حيث توقف رصيده عند «نقطة».
لعب شباب الأهلي الشوط الأول بمستوى أفضل من حيث الهجوم والفرص الضائعة، وقص السوري عمر خربين شريط الأهداف لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 21، إثر هجمة منظمة، وفي الدقيقة 38 يتعادل عبدالله حمد للضيوف، بعد تمريرة رائعة في بناء الهجمة من «المخضرم» إسماعيل مطر.
وفي الشوط الثاني هاجم «الفرسان»، حتى استطاع إيجور جيسوس تسجيل الهدف الثاني والتقدم في الدقيقة 51 بكرة رأسية جميلة، من تمريرة عرضية، وقام حكم المباراة بطرد عبدالله جميل لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 84.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
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