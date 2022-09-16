السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبيض الشباب» يخسر أمام قيرغيزستان

«أبيض الشباب» يخسر أمام قيرغيزستان
16 سبتمبر 2022 21:39

 
بيشكيك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة


خسر منتخب الشباب أمام قيرغيزستان «المضيف» 0-2، اليوم على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
وسجل ميرلان بيكبيردينوف «20 من ضربة جزاء»، وكريستيان بروزمان «56» هدفي الفوز لمصلحة قيرغيزستان، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز إيران على بروناي 8-0 على الملعب نفسه.
وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من قيرغيزستان والإمارات، في حين بقي رصيد بروناي خالياً من النقاط، وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الإمارات على بروناي 5-0 وإيران على قرغيزستان 1-0.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي الإمارات مع إيران، قيرغيزستان مع بروناي، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

الإمارات
منتخب الشباب
قيرغيزستان
تصفيات كأس آسيا
أوزبكستان
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©