«أبيض الشباب» يخسر أمام قيرغيزستان



بيشكيك (الاتحاد)



خسر منتخب الشباب أمام قيرغيزستان «المضيف» 0-2، اليوم على استاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وسجل ميرلان بيكبيردينوف «20 من ضربة جزاء»، وكريستيان بروزمان «56» هدفي الفوز لمصلحة قيرغيزستان، وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز إيران على بروناي 8-0 على الملعب نفسه.

وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من قيرغيزستان والإمارات، في حين بقي رصيد بروناي خالياً من النقاط، وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الإمارات على بروناي 5-0 وإيران على قرغيزستان 1-0.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي الإمارات مع إيران، قيرغيزستان مع بروناي، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.