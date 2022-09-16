سيتي يتصدر دوري الأولى «مؤقتاً»



معتصم عبدالله (دبي)



تصدر سيتي دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، برصيد 4 نقاط، بفوزه على ضيفه جلف أف سي بهدف المدافع «البديل» حارب جمال، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الذيد في انطلاق الجولة الثانية.

وانتظر سيتي حتى الدقيقة 93، لينجح في حسم المباراة بهدف وحيد، وأكمل جلف أف سي المواجهة بعشرة لاعبين، بعد طرد مهاجمه السنغالي محمد ديوب في الدقيقة 81، ورفع سيتي رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع الإمارات 1-1، فيما بقى جلف أف سي برصيد 3 نقاط حصيلة فوزه في الافتتاح على فرسان هسبانيا 3-1.

وتستكمل الجولة غداً «السبت» بمباريات العروبة والإمارات، فرسان هسبانيا والفجيرة، العربي وبينونة، على أن تختتم الأحد بأربع مباريات تجمع الذيد والجزيرة الحمراء، التعاون ومصفوت، الرمس ودبا الحصن، ومسافي والحمرية، فيما سيكون فريق نادي حتا في الراحة خلال الجولة.