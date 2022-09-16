اتحاد كلباء إلى «النقطة السادسة»



فيصل النقبي (كلباء)



واصل اتحاد كلباء عروضه الجيدة للجولة الثانية، ونجح في حصد فوز مهم على الظفرة بهدفين، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبلغ «النمور» النقطة السادسة، بعد فوزين على الوحدة والظفرة على التوالي، والخسارة أمام البطائح في الافتتاح.

وتجمد رصيد الظفرة عند «نقطة» حصل عليها أمام النصر، وتلقى خسارته الثانية بعد «سباعية» العين و«ثنائية» اتحاد كلباء.

وافتتح التسجيل حبيب الفردان في الدقيقة 72، وضاعف الهولندي برايان راميريز النتيجة بالهدف الثاني، بعد 3 دقائق، ليضمن «النمور» النقاط الكاملة في المباراة.