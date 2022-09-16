السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد كلباء إلى «النقطة السادسة»

اتحاد كلباء إلى «النقطة السادسة»
16 سبتمبر 2022 20:09

 
فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يفك عقدة «العنابي»
البطائح.. «المفاجأة الثانية»!


واصل اتحاد كلباء عروضه الجيدة للجولة الثانية، ونجح في حصد فوز مهم على الظفرة بهدفين، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وبلغ «النمور» النقطة السادسة، بعد فوزين على الوحدة والظفرة على التوالي، والخسارة أمام البطائح في الافتتاح.
وتجمد رصيد الظفرة عند «نقطة» حصل عليها أمام النصر، وتلقى خسارته الثانية بعد «سباعية» العين و«ثنائية» اتحاد كلباء.
وافتتح التسجيل حبيب الفردان في الدقيقة 72، وضاعف الهولندي برايان راميريز النتيجة بالهدف الثاني، بعد 3 دقائق، ليضمن «النمور» النقاط الكاملة في المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
الظفرة
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©