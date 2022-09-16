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البطائح.. «المفاجأة الثانية»!

البطائح.. «المفاجأة الثانية»!
16 سبتمبر 2022 19:58

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق البطائح المفاجأة الثانية له هذا الموسم، بالفوز على بني ياس بهدف، سجله البرازيلي لورنسي رودريجو بـ«مهارة» رائعة في الدقيقة 57.
ورفع «الوافد الجديد» إلى «عالم المحترفين» رصيده إلى «النقطة السادسة»، لتكون أفضل بداية له، خاصة أنها لم تكن متوقعة، فيما توقف رصيد «السماوي» عند 3 نقاط، ليتلقى الخسارة الثانية من أصل ثلاث مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين».
وأهدر «السماوي» صاحب الأرض فرصة حسم اللقاء في الشوط الأول، بعدما أهدر 4 فرص ذهبية أمام مرمى البطائح، من أقدام خمينيز وأبوناموس.
وفي المقابل، اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الحارس فهد الضنحاني، لينجح البطائح في إضافة فوز ثانٍ، من أصل ثلاث مباريات.
وشهد اللقاء مشاركة المهاجم الدولي السابق أحمد خليل الذي عاد إلى الملاعب، بعد فترة غياب طويلة، في أول ظهور رسمي له مع «الراقي».

 

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
البطائح
أحمد خليل
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