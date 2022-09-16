«إن بي أن» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم عن إطلاق «منطقة مشجعي الرابطة»، الفعالية التفاعلية المخصصة لعشّاق كرة السلة، في منارة السعديات بأبوظبي خلال الفترة ما بين 5-9 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022.

وتتضمن فعالية مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي 2022 إقامة مباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، تجمعان بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب الدوري لعام 2021، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يوميّ الخميس والسبت 6 و8 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صالح محمد صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي:«يسرنا إطلاق»منطقة مشجعي الرابطة«، الفعالية الاستثنائية المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي والزوار، إذ نحرص من خلال استضافة هذه الفعالية على تعزيز حضور الرابطة في المنطقة والتي ستوفر فرصة للاستمتاع بأجواء الفعالية ومشاهدة المباريات مباشرة، فضلاً عن أنشطة كرة السلة والعروض الترفيهية المميزة».

وأضاف: «تشكّل استضافة المنطقة قبيل انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خطوة جديدة في المسيرة الناجحة لأبوظبي، التي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية ومشاركة قيم الضيافة الإماراتية العريقة وتقديم التجارب الممتعة والملهمة والمريحة للعالم».

ومن جهته، قال جورج ايفازوجلو، نائب الرئيس ورئيس إدارة مشاركة المعجبين في أوروبا والشرق الأوسط في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية: «تقدّم منطقة مشجعي الرابطة تجربةً مميزة لجميع عشّاق رياضة كرة السلة المحترفين والهواة في أبوظبي، وذلك في إطار مساعينا الرامية للاحتفال بكرة السلة الأمريكية حول العالم وتوفير تجربة استثنائية استعداداً لاستضافة الإمارة لأولى مباريات الدوري. وتتضمن الفعالية مجموعةً متنوعة من الأنشطة التفاعلية وتجارب الترفيه المستوحاة من عالم كرة السلة الأمريكية، مع حضورٍ مميز لأبرز نجوم دوري المحترفين».