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استعداداً لكأس العالم.. تحويل رحلات «الاتحاد للطيران» إلى مطار الدوحة

طائرة تابعة لـ«الاتحاد للطيران»
16 سبتمبر 2022 16:26

رشا طبيلة (أبوظبي) أعلنت الاتحاد للطيران عن نقل جميع رحلاتها القادمة والمغادرة من قطر من مطار حمد الدولي إلى مطار الدوحة الدولي اعتبارا من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام.
وقالت الناقلة في بيان على موقعها الإلكتروني: تأتي هذه الخطوة تلبية لمتطلبات السلطات القطرية كجزء من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل.
ودعت الناقلة مسافريها ممن لديهم رحلات ربط ومتابعة في مطار حمد الدولي مع شركات طيران أخرى، إلى الاتصال بشركة الطيران التي أصدرت تذاكرهم، أو وكيل سفرهم للحصول على المزيد من المساعدة، إضافة إلى أمكانية التواصل مع مركز الخدمة الهاتفية الخاص بالاتحاد للطيران لمساعدتهم في حال تم حجز رحلاتهم مباشرة مع الاتحاد للطيران.

 

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