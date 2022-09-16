غداً.. الإمارات تحتفي بالفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة





أبوظبي (الاتحاد)

بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تحتفي الإمارات يوم غد السبت بالفائزين في النسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في قصر الإمارات، ليكون الحدث بمثابة عيد للمرأة الرياضية، واحتفاء بإرثها ونجاحاتها على مختلف المستويات، وسيقام الحفل في ضيافة قصر الإمارات في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أسماء المتأهلات والمتأهلين لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف بشكل رئيس إلى تمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وتم الإعلان عن القائمة القصيرة والمرشحين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة وقد جاءت كما يلي:

ترشحت كل من بسنت محمد حميدة وجيانا فاروق محمود وهداية ملك من مصر ضمن فئة أفضل امرأة رياضية عربية.

وعن فئة أفضل رياضية إماراتية ترشحت كل من بلقيس عبد الكريم القاسمي وشما يوسف الكلباني وصفية الصايغ. وترشحت من مصر كل من رحمة أحمد عبد الرزاق وهنا أيمن جودة، ومن الإمارات روضة السركال عن فئة أفضل رياضية ناشئة.

وجاء في قائمة المترشحات لفئة أفضل رياضية بارالمبية كل من مريم أحمد عبدالله الزيودي من الإمارات، ورحاب رضوان وفاطمة محمد عمر من مصر. وضمت قائمة المترشحين للنهائيات عن فئة أفضل مدرب كلاً من علاء الدين كامل من مصر، وفارس العساف من الأردن، ويوسف أحمد شاك من الإمارات.

وضمن فئة أفضل إعلامي رياضي جاءت كل من أميرة عمار من مصر، ودينيا حجاب من الجزائر، وعزيزة نايت سي بها من المغرب.

أما بفئة برامج تنمية الناشئات، فقد جاء كل من «كابيتال نت بول – ليزا بروكتور» وبرنامج تطوير مسار اللاعب من الإمارات، واتحاد كرة القدم النسائي الأردني – الأردن.

وفي فئة أفضل فريق من الإمارات كل من فريق الرجبي الإماراتي الوطني للسيدات، واتحاد الدراجات، ومن مصر الاتحاد المصري لرفع الأثقال. وعن فئة أفضل مبادرة إبداعية رياضية ترشح كل من قرية الإمارات الدولية للقدرة من الإمارات، وفايب – منيرة الدوسري من قطر.

وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية عشرين عاماً، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي، وتمنح من قبل لجنة التحكيم.

وخصصت الجائزة للمستويين الفردي والجماعي، وتضم أقساماً مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700.000 درهم.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، أن الوصول للنسخة السادسة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والنجاحات المتتالية، يعكسان قيمة الحدث واستمرار تفوقه من عام لآخر، خصوصاً أن الجائزة ترتبط باسم عزيز على نفس كل إماراتي وعربي، نظراً لما لعبته وتلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الراعي الرئيسي للمرأة الإماراتية والعربية على الصعدة كافة.

وقالت: «فخورون بما وصلنا إليه من تهيئة السبل وإتاحة الفرص للنهوض بالرياضة النسائية في المجتمع، بما يواكب الطموحات، ويقود إلى تحقيق الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية».

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع: «استقبال الأكاديمية ما يزيد على 300 طلب ترشح بالفئات المختلفة، يؤكد مكانة الجائزة، وأننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف»، مؤكدة أن إقامة جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ما هو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية.

وأكدت: «نحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومنذ التأسيس في 2010، نعمل بشكل دؤوب كمنظومة رياضية متكاملة ومتجانسة، ونثق في قدرات المرأة العربية، وما تملكه من إرادة قوية وعزيمة على التطور وتصميم على النجاح والتميز، بما يؤهلها لصعود منصات التتويج وتشريف الأمة العربية في كل المحافل».

وأشارت إلى أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً وفنياً وإدارياً، يؤتي ثماره ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، موجهة الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ما جعلها رائدة في تميزها، وملهمة لجميع من حولها في المحافل كافة.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن ما تحققه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، هو نتاج للدعم الحثيث الذي توليه القيادة الرشيدة بدولة الإمارات للارتقاء بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتطوره.

ورفعت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لسموها على دعمها الحثيث وجهدها الدؤوب في سبيل تمكين المرأة، وتطوير قدراتها، وتنمية مهاراتها في شتى المجالات.





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استقبلت الجائزة أعداداً كبيرة من المترشحات والمترشحين لمختلف الفئات من أكثر من 15 دولة عربية، بعد فتح باب التسجيل في يوليو الماضي.



مريم المنصوري: هدفنا بلوغ أعلى مراتب التميز في الميادين العالمية





قالت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «نستعد بكل فخر لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، حيث تجسد الجائزة منذ انطلاقتها الأولى رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز مكانة المرأة الرياضية العربية على المستويين المحلي والعالمي، ودعم الطاقات المبدعة والواعدة للمرأة العربية في مختلف التخصصات الرياضية، والسعي المستمر لتحفيزهن وتشجيعهن والوقوف بجانبهن من أجل تعميق روح التفاني والإصرار، بهدف بلوغ أعلى مراتب التتويج في ميادين التنافس الرياضية في المحافل القارية والدولية».

وأضافت المنصوري بقولها: «سنشهد اليوم حفلاً استثنائياً ومرموقاً لمراسم التتويج، حيث سيكون الحدث المرتقب بمثابة منصة شاملة تجمع رائدات الرياضة العربية، وفرصة مميزة لهن للتواصل وتبادل التهاني ولحظات الفخر والسعادة التي لا تقدر بثمن. وستساهم هذه الجائزة في ولادة إنجازات جديدة للمرأة الرياضية العربية، وذلك نظراً لما تمتلكه دوماً من الموهبة والإرادة والطموح. ونأمل أن نرى النساء العربيات يتقلدن مراتب الصدارة في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية».

41 عضواً في لجنة التحكيم





تعاونت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومؤسسة ليدرز، المؤسسة العالمية المختصة بصناعة التطورات الرياضية وربط كبار قادة الرياضة وإنشاء معلومات أساسية عن السوق، لتطوير الرياضة بشكل احترافي داخل وخارج الملعب. ونتيجةً لهذا التعاون المثمر، تشكلت لجنة تحكيم ضمت 41 عضواً من الأسماء اللامعة في المجال الرياضي والذين وصفوا تجربتهم بالحافلة والمتميزة.

وأثنت مؤسسة ليدرز على هذا الحدث البارز، وعبرت عن مدى فخرها وسعادتها بهذه المشاركة اللافتة التي وصفتها بأنها فرصة غير مسبوقة لحضور مثل هذا الحدث الرياضي الناجح بامتياز. وكونه أيضاً يشكل نقطة مهمة في مسيرتها في عالم الرياضة، وأنه يمثل شرفاً كبيراً لها بأن تضيفه إلى ملف أعمالها وأنشطتها في دولة الإمارات.



حضور مميز



يحضر حفل توزيع جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، ممثلون عن عدد من الجهات الرسمية والحكومية المرموقة والاتحادات والأندية الرياضية في الدولة ومن دول أخرى.

شركاء النجاح



وجهت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية جزيل الشكر لجميع الرعاة والشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا الحدث الكبير وهم: ديوان الرئاسة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الشركاء الاستراتيجيون، دولفين للطاقة والاتحاد للقطارات، الشركاء البلاتينيون، وقنوات أبوظبي الرياضية، الشريك الإعلامي الرسمي، وجمعية أبوظبي التعاونية، الشريك الداعم.

فئة أفضل رياضية إماراتية



بلقيس عبد الكريم القاسمي

شما يوسف الكلباني

صفية الصايغ



أفضل رياضية ناشئة

رحمة أحمد عبد الرزاق «مصر»

هنا أيمن جودة «مصر»

روضة السركال «الإمارات»



أفضل رياضية بارالمبية

مريم الزيودي «الإمارات»

رحاب رضوان «مصر»

فاطمة محمد عمر «مصر»

أفضل مدرب



علاء الدين كامل «مصر»

فارس العساف «الأردن»

يوسف أحمد شاك «الإمارات»



أفضل إعلامي رياضي



أميرة عمار «مصر»

دينيا حجاب «الجزائر»

عزيزة نايت سي بها «المغرب»

فريق من الإمارات



فريق الرجبي الإماراتي للسيدات

اتحاد الدراجات الإماراتي

الاتحاد المصري لرفع الأثقال