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كأس زايد للخيول العربية في ضيافة سردينيا

كأس زايد للخيول العربية في ضيافة سردينيا
16 سبتمبر 2022 16:30


أبوظبي (الاتحاد)

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يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر غد «السبت»، سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة، التي تعد امتداداً للحضارة العربية.
ومن أبرز المرشحين للقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو، الجواد «أبو دي جاكورا» و«أيمن» ممثل السويد، وينافسهم على اللقب «امبرس» و«امور» حامل اللقب في العام الماضي، و«بيلا جويا»، و«كالا دي جالورا".
ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، لدعم صغار المربين والملاك «17»، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.
وأبرز المتنافسين «دانتديد سالوت»، و«دافين روسبينا»، و«دانتس»، و«داني»، و«دي دي جالورا»، و«ديليريو»، و«ديمينيو»، و«دريال». 

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
سردينيا
إيطاليا
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