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استقبال بالورود لمنتخب الدراجات بطل طواف صلالة

استقبال بالورود لمنتخب الدراجات بطل طواف صلالة
16 سبتمبر 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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عادت بعثة منتخب الدراجات إلى الدولة عقب فوزها بطواف صلالة للمرة الثانية على التوالي، والسيطرة على قمصان التميز الأربعة الخاصة بالطواف وأيضاً الفوز بالمركز الأول في النتيجة الفرقية وسط 11 منتخب وفريق شارك في الطواف.
وكان في استقبال البعثة في مطار دبي منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، والأمين العام ياسر الدوخي ورئيس لجنة الحكام نايف جكه، وحرص المدير الفني عبدالله سويدان على الحديث مع رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش عن الدور الكبير الذي قاموا به اللاعبون والتضحيات الكبيرة حتى يتحقق الفوز.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد أن المنتخب واصل نتائجه الإيجابية وحقق الفوز بفضل ما يقدمه هؤلاء اللاعبين من تضحيات كبيرة تؤثر عليهم وعلى أسرهم وقال: «تحقق الهدف من المشاركة وهو الفوز بالطواف ولكن الأهم من ذلك هو اكتشاف موهبة جديدة وهو اللاعب عبدالله الحمادي، الذي نجح في الفوز بالمركز الثالث في الطواف، إضافة إلى الفوز بالمركز الأول والقميص الأبيض لفئة تحت 23 عاماً وهي أول مشاركة له مع منتخب الكبار خارجياً وسيكون له دوراً كبيراً في الدراجات الإمارات إضافة إلى حمد المهري، أيضاً وجميعهم نجوم قدموا مستوى رائع خلال الطواف».

الإمارات
الدراجات الهوائية
صلالة
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