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لا مفاجآت في «مربع ذهب» السلة

لا مفاجآت في «مربع ذهب» السلة
16 سبتمبر 2022 15:30


علي معالي (دبي)

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تأهلت فرق الشارقة والوصل وشباب الأهلي والنصر إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الاتحاد للرجال في كرة السلة، بعد تخطي الملك للبطائح، بنتيجة 97 مقابل 60 بالأرباع 28- 15، 20- 22، 26- 14، 23- 9 وفاز فهود زعبيل على الظفرة 82 مقابل 66، بالارباع 26- 19، 23- 16، 16- 19، 17- 12، والفرسان على الوحدة، 110 مقابل 93 بالارباع 37- 13، 24- 29، 28- 30، 21- 21، والعميد على أكاديمية جام 85 مقابل 65، ضمن مباريات ربع النهائي التي لم تشهد أي مفاجآت.
ويشهد المربع الذهبي سباقا محموما بين الكبار حيث يتواجه الشارقة حامل اللقب مع شباب الأهلي الأحد المقبل على صالة الشارقة، واللقاء الثاني يجمع الوصل مع النصر في زعبيل في السابعة والربع مساء.
يسدل الستار على البطولة 21 من الشهر الجاري، بلقاء الفائزين في المربع على قمة البطولة، والخاسر لتحديد المركز الثالث.

الإمارات
كرة السلة
الشارقة
الوصل
شباب الأهلي
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