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«الأبيض الأولمبي» يخوض «وديتين» أمام عُمان

«الأبيض الأولمبي» يخوض «وديتين» أمام عُمان
16 سبتمبر 2022 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم وديتين أمام عُمان 24 و27 سبتمبر في ملعب النصر بدبي، ضمن معسكره الذي ينطلق يوم الأحد المقبل، ويأتي في إطار حرص لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على توفير الإعداد الأمثل لمنتخبنا استعداداً للمشاركات المقبلة.
ويسعى الجهاز الفني والإداري لـ «الأبيض الأولمبي»، تحت قيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا، خلال هذا المعسكر لمواصلة اختبار اللاعبين، والوقوف على مستويات كل العناصر، وإيجاد طريقة لعب متناسقة من خلال المعسكرات والمباريات الودية، التي تسهم في تهيئة المنتخب بشكل عام.
وتضم قائمة المنتخب كلاً من راكان وليد، سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، وليد راشد، عبدالرحمن عادل، منصور الشامسي، حمدان العامري، بدر ناصر، مايد الطنيجي، حمد فهد، سلطان البدواوي، أحمد محمود، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله الرئيسي، عبدالله أحمد الحمادي، خالد الأصبحي، علي عبدالعزيز، عبدالعزيز السويدي، ناصر سالم، فهد بدر، إسماعيل الزعابي، عبدالله فدعق، ياسر حسن.

الإمارات
المنتخب الأولمبي
دبي
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عمان
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